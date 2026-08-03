Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Angeliño llega hoy a Coverciano y mañana pasará reconocimiento médico con el Dépor

La operación se cerrará en forma de cesión con obligación de compra fijada en 2,5 millones de euros

Eder Pereira
Eder Pereira
03/08/2026 20:55
22 julio 2026 Angeliño durante un partido con la Roma
Angeliño realiza un pase ante la mirada de Pedro Porro en un partido entre la Roma y el Tottenham
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Angeliño está a punto de cerrar su regreso al Dépor. Esta misma noche el lateral pondrá rumbo a Covercianodonde el Deportivo está concentrado em Italia, y allí se someterá mañana martes 4 de agosto al reconocimiento médico que debe abrir la puerta a su contratación definitiva.

El acuerdo entre clubes llevaba semanas cocinándose. La ausencia del de Coristanco en la convocatoria de la Roma para la gira de pretemporada por Gales ya avisaba de que su salida estaba encarrilada, y en Trigoria el técnico Gian Piero Gasperini lo había apartado de sus planes. Angeliño, de 29 años, cierra así una etapa de dos temporadas y media en la capital italiana marcada por la bronquitis aguda sufrida en la 2025-26 que mermó su participación.

La operación se cerrará en forma de cesión con obligación de compra fijada en 2,5 millones de euros, según ha adelantado Gianluca Di Marzio y confirman también fuentes italianas.

Angeliño se formó en Abegondo, donde estuvo desde 2007 a 2012, para posteriormente competir por media Europa en clubes como Manchester City, PSV, RB Leipzig, Galatasaray y Roma, entre otros. Ahora, tras esa pequeña vuelta al mundo, regresa al punto de partida para pelear por el lateral izquierdo en un Dépor recién ascendido a Primera División.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jose Álvarez, nuevo jugador del Bergantiños

El Bergan ficha a Joseda Álvarez, lateral que llegó a ir convocado cinco veces en La Liga con el Levante y el Alavés y otras siete en Segunda
Redacción
Screenshot

Las hormigoneras del Dépor, protagonistas en el rodaje del himno 'Voa'
Eder Pereira
22 julio 2026 Angeliño durante un partido con la Roma

Angeliño llega hoy a Coverciano y mañana pasará reconocimiento médico con el Dépor
Eder Pereira
Los equipos ganadores con sus premios

Santi Martínez gana el concurso de triples absoluto del Torneo Basket 3x3 de Cee
Redacción