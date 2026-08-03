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Deportes

El Bergan ficha a Joseda Álvarez, lateral que llegó a ir convocado cinco veces en La Liga con el Levante y el Alavés y otras siete en Segunda

El club carballés cede al Lalín a su delantero Fran Uwumiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 21:13
Jose Álvarez, nuevo jugador del Bergantiños
Jose Álvarez, nuevo jugador del Bergantiños
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El Bergantiños acaba de incorporar a un jugador de garantías para su línea defensiva. Se trata de Joseda Álvarez, un lateral derecho nacido hace 25 años en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, aunque se formó en la cantera del Levante para luego marcharse al Alavés. Con ambos equipos llegó a ir convocado en cinco ocasiones en partidos de Primera División y otros siete en Segunda. 

Mide 1,83 metros y procede del Alavés B, con el que jugó el tramo final de la pasada temporada en 2ª RFEF, aunque en ese mismo curso empezó defendiendo los colores del Sestao River en 1ª RFEF, con el que fue convocado en 30 partidos, siendo titular en 12 y disponiendo de minutos en 25 de ellos.

Con el Sestao River completó un total de 76 partidos en Segunda Federación, por lo que, a pesar de su juventud, es un defensor que aúna calidad y experiencia.

Es el décimo séptimo fichaje del conjunto carballés, en donde Isra Pérez, otro de los nuevos, intentará ponérselo difícil en el lateral derecho.

La actualidad del Bergantiños pasa también por el pase del equipo a la siguiente fase de la Copa Federación tras deshacerse el sábado del Montañeros (1-3) y por la salida como cedido del delantero Frank Uwumiro, nuevo jugador del Lalín para la próxima temporada. 

En el torneo copero los carballeses se enfrentarán en la ronda de cuartos de final al Silva coruñés, partido que se disputa el próximo viernes, día 7 de agosto, en A Grela 1 (20.30 horas).

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