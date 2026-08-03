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Deportes

Las hormigoneras del Dépor, protagonistas en el rodaje del himno 'Voa'

Los vehículos de la empresa carballesa Horbesa, fieles en las citas del club coruñés

Eder Pereira
Eder Pereira
03/08/2026 21:09
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Rodaje del vídeo
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El videoclip de 'Voa', el nuevo himno del Deportivo compuesto por Xoel López, continuó el domingo su rodaje con una jornada de mañana en la zona del Obelisco, después de que el jueves la producción comenzara en la coraza del Orzán. Los Cantones y el entorno de A Marina —la zona donde habitualmente se instala la Feria del Libro— permanecieron cortados al tráfico por las grabaciones.

El rodaje arrancó el jueves 30 de julio, un día antes marcado también por la presentación oficial del himno en el Teatro Colón, donde Xoel López desveló el título de la pieza y su inspiración en el You’ll Never Walk Alone del Liverpool. La tarde del pasado jueves decenas de aficionados citados a través de un formulario difundido por entidades como la Fundación RC Deportivo, el Hogar de Santa Margarita, Orzán SD, San Tirso SD, AFAC o Futcor pusieron la primera imagen de marea blanquiazul al videoclip. El sábado y el domingo las citas se trasladaron a las mañanas, de 7.00 a 13.00 horas.

En la sesión de ayer en algunos puntos como las Casas de Paredes ha vuelto a aparecer uno de los símbolos más queridos por la afición: las hormigoneras del Dépor, de la empresa carballesa Horbesa y que tienen presencia fija en los momentos importantes del club. Su inclusión en el videoclip refuerza la idea con la que se presentó 'Voa', un himno pensado, según explicó el propio Xoel López, para representar tanto al club como a su gente.

Con esta jornada se dio por concluido el plan programado de rodaje del videoclip, que verá la luz junto al himno en las horas previas al Trofeo Teresa Herrera, el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el enfrentamiento entre el Deportivo y el Real Madrid en el marco del 120 aniversario del club.

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