Santi Martínez gana el concurso de triples absoluto del Torneo Basket 3x3 de Cee

Los equipos ganadores con sus premios Cedida

El Torneo Basket 3x3 de Cee llegó a su fin con la disputa de las competiciones de categorías sénior y veteranos.

En la primera de ellas la gran final la protagonizaron Cerdos Salvajes contra Serruchos y Manguitos, ambos de Cee. La victoria correspondió a los primeros por un apretado 19-15.

En veteranos la final enfrentó a Vintage Mavericks (Cee) y a Nos falta personal (Madrid), ganando los madrileños por 7-13.

El campeón de lanzamientos triples fue Santi Martínez, un fisterrán afincado en Cee.

El acto de entrega de premios contó con la presencia de la alcaldesa de Cee, Margorita Lamela, y de la concejala Belén Fernández.