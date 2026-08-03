Deportes
Santi Martínez gana el concurso de triples absoluto del Torneo Basket 3x3 de Cee
En categoría sénior ganaron Cerdos Salvajes y en veteranos se impusieron los madrileños de Nos Falta Personal
El Torneo Basket 3x3 de Cee llegó a su fin con la disputa de las competiciones de categorías sénior y veteranos.
En la primera de ellas la gran final la protagonizaron Cerdos Salvajes contra Serruchos y Manguitos, ambos de Cee. La victoria correspondió a los primeros por un apretado 19-15.
En veteranos la final enfrentó a Vintage Mavericks (Cee) y a Nos falta personal (Madrid), ganando los madrileños por 7-13.
El campeón de lanzamientos triples fue Santi Martínez, un fisterrán afincado en Cee.
El acto de entrega de premios contó con la presencia de la alcaldesa de Cee, Margorita Lamela, y de la concejala Belén Fernández.