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Deportes

El Bergantiños se desplaza a Maniños  para jugar un amistoso con el Racing de Ferrol

Simón Lamas aprovechará para seguir ensamblando a un equipo en el que ha habido hasta diecisiete incorporaciones

Manuel Froxán Rial
04/08/2026 19:35
Los jugadores del Bergantiños celebrando uno de los goles que le marcaron al Montañeros en la Copa Federación
Los jugadores del Bergantiños celebrando uno de los goles que le marcaron al Montañeros en la Copa Federación
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El Bergantiños afronta este miércoles por la tarde su primer partido de preparación ante un rival de entidad como el Racing de Ferrol. El partido se juega en O Pote de Maniños a partir de las 19.30 horas.

Para los rojillos, que llevan dos semanas de rodaje, es su segunda cita de la pretemporada después del compromiso de la Copa Federación que disputaron el pasado sábado en A Coruña ante el Montañeros y del que salieron airosos al imponerse por 1-3. 

La segunda ronda de la citada competición copera va a condicionar precisamente el amistoso de este miércoles, habida cuenta de que los de Simón Lamas se enfrentan el viernes al Silva (A Grela 1, 20.30 horas) en la eliminatoria de cuartos de final, por lo que el técnico está obligado a dosificar a sus jugadores.

Por este motivo es muy probable que ante el conjunto ferrolano dispongan de minutos los cuatro juveniles que están realizando la pretemporada: Manu Abeal, Iago Insua, Sergio Ventureira y Carlos Domínguez. 

También es poco probable que puede debutar con su nuevo equipo el último en llegar, el lateral derecho Joseba Álvarez, puesto que prácticamente no ha tenido tiempo de aterrizar.

El amistoso ante el Racing servirá a Lamas para seguir haciendo pruebas para tratar de ensamblar cuanto antes a un equipo que cuenta ni más ni menos que con 17 caras nuevas, por cuanto los únicos que siguen del curso pasado son Nacho Pastor, Koke Saiz, Iago Novo, Daniel Onyi y Kelechi.

El choque de O Pote será también una buena oportunidad para comprobar si el cuadro carballés seguirá mostrando como una de sus armas la verticalidad que exhibió el fin de semana ante el Atlético Coruña Montañeros.

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