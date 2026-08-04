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Deportes

Manu, Mario y Diego formarán parte de la dinámica del primer equipo del Escola Lubiáns

Seguirán jugando con el conjunto juvenil pero entrenarán con los mayores para estar preparados para cuando Ramón Canalda decida contar con ellos

Redacción Carballo
04/08/2026 16:29
El juvenil Manu Cebey ya fue convocado con el primer equipo la pasada temporada en varias ocasiones
El juvenil Manu Cebey ya fue convocado con el primer equipo la pasada temporada en varias ocasiones
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Manuel Cebey, Mario Mallo y Diego Santiago García pasarán a formar parte de la dinámica del primer equipo del Escola Lubiáns durante la campaña 2026-2027. Los tres entrenarán a las órdenes de Ramón Canalda, aunque el fin de semana seguirán compitiendo con el conjunto juvenil.

En el club carballés hay muchas esperanzas depositadas en los tres jóvenes por lo que se quiere que continúen su progresión deportiva de forma natural y para ello nada mejor que entrenen al lado de sus ídolos de OK Liga Plata para que vayan ganando en experiencia y estén preparados para cuando las bajas obliguen al técnico a tirar de ellos. 

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