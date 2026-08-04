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Deportes

Nuno Moure se proclama campeón gallego Sub-23 en diez kilómetros en ruta

Su tiempo le valió también para finalizar en un meritorio séptimo lugar en categoría absoluta

Redacción Carballo
04/08/2026 15:59
Nuno Moure (d.) en la 10K de Carballo
Nuno Moure (d.) en la 10K de Carballo
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El atleta de la AD Fogar Nuno Moure Fernández (2006) se proclamó el fin de semana campeón gallego Sub-23 en el Campeonato Xunta de Galicia de 10 kilómetros en ruta celebrado en la localidad de Vilagarcía.

El ganador completó la distancia en un tiempo oficial de 32'47'', lo que le valió para hacerse con el título en categoría Sub-23 y finalizar en un meritorio 7º puesto en la competición absoluta, refrendando una vez más su enorme proyección en el atletismo de fondo.

La prueba autonómica coincidió con la vigésimo segunda edición de la Carreira Concello de Vilagarcía, que por vez primera tuvo carácter nocturno y contó con una cifra récord de 298 atletas en la pelea por los títulos autonómicos y 418 inscritos en la competición popular. 

A todos ellos hubo que sumar los 180 participantes en las cinco pruebas reservadas a menores de 18 años.

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