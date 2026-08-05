Carballo contribuye al subcampeonato de España de balonmano playa cadete femenino

Plantel del Calvo Xiria femenino de la pasada temporada EC

El Club BMP Petanca se proclamó subcampeón de España de balonmano playa en categoría cadete femenino. La competición se celebró en la localidad cántabra de Laredo y al éxito deportivo contribuyó de manera decisiva Balonmán Xiria.

Del cuerpo técnico del conjunto subcampeón formó parte el técnico Álex Puñal. También acudieron tres deportistas del club. Lorena y Lucía Ngnipa actuarán con el equipo juvenil femenino del BMP Petanca, mientras que Pedro Sánchez compitió con el equipo cadete masculino de dicho club.

Cuatro deportistas del Xiria representando al balonmano gallego en un campeonato estatal refleja a las claras el gran trabajo que viene realizando el club carballés.