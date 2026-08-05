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Deportes

Manu Ruibal no jugará con el Lubiáns en el retorno a la OK Liga Plata

El jugador, que lleva trece años defendiendo los colores del club, se retira de las pistas pero seguirá como entrenador de equipos base y coordinador del club

Redacción Carballo
05/08/2026 16:42
Manu Ruibal en un partido de liga de la pasada temporada
Manu Ruibal en un partido de liga de la pasada temporada
Raúl López
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Manu Ruibal, uno de los históricos del Calvo Escola Lubiáns, no volverá a jugar con el club carballés en esta nueva etapa en OK Liga Plata. Después de pensárselo mucho, ha tomado la determinación de dejarlo, algo que ya sugirió en plena celebración del ascenso al término de la pasada temporada.

Ruibal llevaba trece años consecutivos años defendiendo los colores del club, tiempo en el que no solo fue todo un referente dentro de la pista, sino que también ejerció de entrenador de categorías base y de coordinador del club, tareas estas que seguirá desempeñando. En una anterior etapa ya había vestido la camiseta del Lubiáns durante otros cinco años.

En el momento de la despedida, desde el club no reparan en elogios hacia el jugador, todos ellos más que merecidos.

"Hai persoas que deixan pegada nun club polos seus goles, polas súas vitorias ou polos seus éxitos. E hai outras que, ademais de todo iso, deixan unha marca imborrable pola súa forma de ser, polo seu compromiso e polos valores que transmiten cada día. Manuel Ruibal Núñez 'Manute' (Outes, 1986), é unha desas persoas", se dice en las redes sociales de Escola Lubiáns.

Desde el club le dan las gracias por tantos años de entrega a sus colores, reconociendo que "foi unha peza fundamental na pista, competindo coa máxima profesionalidade, esforzo e compromiso. Un exemplo para os seus compañeiros e un referente para os máis novos, demostrando cada día que a profesionalidade non depende da categoría na que se compita, senón da actitude, do traballo, da constancia e do respecto por este deporte".

Tampoco se olvidan de destacar su gran calidad humana, apuntando que se trata de "alguén querido e respectado por toda a familia Lubiáns, sempre disposto a axudar. A súa maneira de entender este deporte deixan unha pegada que permanecerá para sempre no clube".

Por último, confirman que no se trata de una despedida, "é simplemente o peche dunha etapa sobre os patíns", por cuanto "Manute seguirá formando parte da nosa casa, continuando co excelente traballo que leva desenvolvendo como coordinador e adestrador do club. Unha labor fundamental para seguir formando xogadores, pero, sobre todo, persoas".

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