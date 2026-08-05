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Deportes

Prueba postiva para el Bergan en O Pote ante el Racing de Ferrol (0-0)

Los carballeses completaron una gran primera mitad y en la segunda defendieron con acierto

Redacción Carballo
05/08/2026 22:44
Una acción del partido que este miércoles disputaron en O Pote el Racing de Ferrol y el Bergantiños
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Primer amistoso de la pretemporada para el Bergantiños ante un rival de categoría superior como el Racing de Ferrol, con el que acabó empatando en un partido sin goles disputado en el recinto ferrolano de O Pote (0-0).

Los rojillos mostraron un buen nivel y demostraron, sobre todo en la primera mitad, que pueden volver a dar mucha guerra en la nueva temporada de 2ª RFEF.

De salida, Simón Lamas apostó por muchos de los jugadores que apuntan a ser titulares en el enfrentamiento copero del viernes en A Grela frente al Silva. 

El once inicial respondió a la confianza del técnico y cuajó unos muy buenos primeros 45 minutos, en los que dispuso de un par de ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Una llegó en un lanzamiento de falta de Yago Gandoy y, la otra, en una jugada culminada por Iago Novo, catalizador una vez más del juego ofensivo del equipo.

En la segunda mitad hubo muchos cambios y los de Carballo se resintieron. En esta fase el conjunto ferrolano se adueñó del balón y los rojillos se vieron forzados a defender su portería. El meta visitante Alberto Sánchez se vio exigido en alguna que otra acción. 

En definitiva, prueba totalmente positiva para un Bergantiños que sigue apuntando buenas maneras pese a la gran renovación que ha experimentado el plantel.  

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