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Deportes

El Bergantiños busca su pase a semifinales de la Copa Federación a costa del Silva coruñés

Los carballeses están ilusionados tras eliminar al Montañeros y su buen partido en el amistoso ante el Racing de Ferrol

Redacción Carballo
06/08/2026 21:05
Una jugada del amistoso que el miércoles jugaron el Racing de Ferrol y el Bergantiños
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Tercer partido para el Bergantiños en lo que va de una pretemporada atípica por cuanto la cita tiene carácter oficial, al punto de que el equipo se juega su pase a semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación.

Los carballeses viajan de nuevo a la capital herculina para medirse al Silva, encuentro a disputar en A Grela 1 a partir de las 20.30 horas de este viernes.

En ese mismo escenario el pasado fin de semana los de la Simón Lamas se impusieron al Montañeros en octavos de final de la competición copera (1-3), ofreciendo además una buena imagen a pesar de ser su primera prueba y de contar con un plantel completamente renovado.

Las buenas sensaciones continuaron en el amistoso que los rojillos disputaron el pasado miércoles en O Pote ante todo un Racing de Ferrol y que finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial.

En Maniños se vio a un Bergan con dos caras: dominante e incisivo en la primera mitad y más metido atrás en la segunda, aunque exhibiendo una defensa inexpugnable para los delanteros ferrolanos.

Este buen hacer en fase ofensiva y defensiva, unido a la verticalidad y efectividad mostrada ante el Atlético Coruña Montañeros, parecen invitar al optimismo para esta segunda cita en A Grela, aunque habrá que ver cómo se recupera el plantel del hecho de tener que afrontar dos partidos en dos días tras quince días de entrenamientos.

En el amistoso de O Pote el técnico lucense apostó por repartir minutos y por sacar un once distinto en cada tiempo. De inicio salieron: Carlos García Pereira; José David Álvarez, Aarón Sánchez, Carlos García, Sergio Ventureira; Yago Gandoy, David Iglesias; Kelechukwu, Iago Novo, Alejando Sánchez y Álex Pachón.

Tras el descanso jugaron: José Balsa, Danil Ankudinov, Tomás Fuentes, Daniel Jodar, Chukwuemelie, Ignacio Pastor, Jorge Saiz, Alberto Sánchez, Hugo Villaverde, Javier Blanco y Iago Ínsua.

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