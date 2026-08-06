Deportes
El III Torneo de Volei-Praia de Laxe será el 22 de agosto
Se volverá a disputar bajo la modalidad de 3x3
La Asociación Cultural e Deportiva Mareas Vivas programa para el próximo día 22 de agosto la tercera edición de su Torneo Volei-Praia 3x3.
La posibilidad de inscripción para los equipos participantes ya está abierta y puede hacerse efectiva a través del número de teléfono 697 51 92 25. El último día hábil para ello será el miércoles día 19.
La entidad organizadora cuenta una vez más con la colaboración del Concello de Laxe, desde donde animan a participar a todas las personas aficionadas al voleibol que además sean visitantes asiduas del arenal laxense.