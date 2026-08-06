El III Torneo de Volei-Praia de Laxe será el 22 de agosto

Un torneo de vóley playa en el arenal malpicánMalpica apuesta por el turismo deportivo tras el éxito del torneo de voleibol EC

La Asociación Cultural e Deportiva Mareas Vivas programa para el próximo día 22 de agosto la tercera edición de su Torneo Volei-Praia 3x3.

La posibilidad de inscripción para los equipos participantes ya está abierta y puede hacerse efectiva a través del número de teléfono 697 51 92 25. El último día hábil para ello será el miércoles día 19.

La entidad organizadora cuenta una vez más con la colaboración del Concello de Laxe, desde donde animan a participar a todas las personas aficionadas al voleibol que además sean visitantes asiduas del arenal laxense.