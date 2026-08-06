El número de inscritos en la XVI Travesía Sisargas ronda los 200

Asistentes al acto de presentación de la prueba Mar Casal

El Club Hércules Termalia y el Club Travesía Sisargas tienen todo dispuesto para la XVI Travesía a nado Illas Sisargas, que se disputa este domingo en aguas de Malpica.

Se trata de la prueba reina del Circuito Travesía Costa Duacode 2026, del que se disputaron ya tres competiciones en A Coruña, Oleiros y Portosín.

La inscripción roza los 200 participantes, aunque el plazo para anotarse continuará abierto hasta las 23.59 horas de este viernes. Por el momento, 110 nadadores formalizaron su participación en la distancia larga de 4,2 kilómetros y otros 70 lo hicieron en la corta de 1,5 kilómetros.

Gran participación femenina

Otro dato destacado es el fuerte incremento de la inscripción femenina por cuanto duplica prácticamente a la del pasado año hasta rondar las 60 nadadoras, anotadas la gran mayoría en la distancia corta.

La previsión meteorológica apunta a que las condiciones del mar serán ideales, por cuanto se espera poco mar y poco viento, además de marea favorable, si bien los participantes deberán estar muy atentos al primer kilómetro de la prueba toda vez que es posible que haya fuertes corrientes a la altura del denominado Carreiro das Sisargas.

La bonanza del tiempo podría hacer peligrar el récord de la prueba, aunque es un registro solo al alcance de nadadores de élite. Está en manos de todo un campeón de España, Javi Rodríguez, del CN Coruña, que completó los 4,2 kilómetros en un tiempo de 55 minutos.

El gran favorito para el triunfo final es el barcelonés Javier Navarro, actual campeón y que este año está cosechando muchos podios en competiciones de ámbito nacional.

Daniel Gambón, miembro de la organización, vaticina una prueba rápida e incide en que, tal y como ocurre año tras año, el sentido de la orientación y la experiencia, pueden ser factores determinantes a la hora de decidir el triunfo en una prueba en mar abierto que compara con las etapas de alta montaña del deporte del ciclismo.

La travesía mantiene su carácter solidario, de tal forma que el final se pondrán a la venta los gorros de los nadadores-as y la recaudación obtenida se entregará a una entidad benéfica.

Horarios y homenaje a las mujeres del mar

Lo novedoso en la edición de este año será el homenaje que se le va a tributar a las mujeres del mar y que se personalizará en las Asociación de Redeiras O Fieital.

Por lo que respecta a los horarios. A las 9.00 empezará el reparto de dorsales en la lonja; a las 10.00 los nadadores de la distancia larga empezarán a embarcar en los pesqueros 'Pasa Aquí' y "Novo Castelao' que media hora más tarde zarparán rumbo a la Sisarga Grande, en donde a las 11.00 los participantes se lanzarán al mar para iniciar la prueba.

La competición de 1,5 kilómetros se desarrollará en aguas próximas a la playa y comenzará a las 12.30 horas. Una hora después se procederá a la entrega de premios, para culminar a las 14.00 horas con la degustación de una paella gigante por parte de todos los competidores.

Todos los detalles del evento se dieron a conocer este jueves en un acto celebrado en el paseo marítimo de Malpica, al que asistieron el alcalde, Eduardo Parga; la concejala de Deportes, Noelia Freijeiro; el teniente de alcalde, Miguel Ángel Fernández; y Daniel Gambón, del Club Travesía Sisargas.

También hubo representación de las entidades colaboradoras: Cofradía de Pescadores de Malpica, Protección Civil de Malpica, Cruz Roja del Mar y de la Asociación de Redeiras O Fieital.