Angeliño y Loureiro, dos deportivistas forjados en las Escolas Luis Calvo

Loureiro y Angeliño, como deportivistas en la actualidad; en el centro, de niños en el Luis Calvo R%C Deportivo /Bergantiños FC

Las Escolas Luis Calvo Sanz de Carballo, cantera del Bergantiños, contaron con un gran equipo benjamín en el año 2004. En sus filas coincidieron Angeliño y Miguel Loureiro, que ahora se reencuentran en el regreso del Deportivo a Primera División. En aquel equipo benjamín jugaba también Santi Canedo, quien durante las últimas siete temporadas fue portero y capitán del Bergantiños, equipo del que acaba de salir después de siete temporadas para convertirse en el entrenador de porteras del Deportivo Abanca.

El club carballés ha sido la forja de grandes jugadores. Miguel Loureiro (Cerceda, 1996) y Angeliño (Coristanco, 1997) coincidieron en la temporada 2004-2005 con Agustín Elduayen como entrenador, precisamente exguardameta del conjunto blanquiazul.

Loureiro y el Bergantiños

Con tan solo cuatro años, Miguel Loureiro se unió a las Escolas Luis Calvo Sanz, siguiendo los pasos del padre, que había jugado en el Bergantiños, el Órdenes y el Cerceda. Ya en edad infantil, el Deportivo lo fichó para su cantera, pero apenas pudo participar por una dolencia en el tobillo. “Estiven dous anos alí, pero podendo participar moi pouco”, recuerda el propio jugador. Sufría la enfermedad de Köhler, una osteocondrosis en el escafoides del pie. El proceso, entre diagnóstico, espera, operación y recuperación, se alargó tres años.

Su regreso a los terrenos de juego, tras un año sin equipo, se produjo en el Bergantiños de División de Honor Cadete. El técnico Pedro Gómez fue un gran apoyo en su vuelta a los campos. Y, ya en edad juvenil, con solo 16 años, debutó con el primer equipo en Preferente en la campaña 2013-14 en la que jugó 28 partidos (27 como titular) y marcó dos goles. El primero de ellos, inolvidable, ante el Dumbría: “Collín o balón na miña banda á altura do medio do campo e fixen un par de cambios de ritmo. Ao chegar preto da área vin que non tiña a ninguén a quen pasar o balón e tirei. Por sorte saíu á escuadra. Cando vin que o balón saía do pé e ía para dentro non mo cría”, explicó un joven Loureiro a este diario en diciembre de 2013.

Su potencia, despliegue físico y temprana madurez táctica despertaron el interés de varios clubes: Deportivo, Celta, Villarreal, Atlético, Racing de Ferrol o Compostela. Acabó fichando por el Celta. Allí apenas jugó en División de Honor Juvenil y en 215 recalaba en el Pontevedra, donde su carrera dio un vuelco gracias a la confianza de Luisito, quizá la figura clave en la carrera del cercedense. En su segunda temporada en Pasarón se consolidó como un lateral de gran recorrido, carácter competitivo y fiabilidad defensiva.

Miguel Loureiro, en un partido del Bergantiños ante el Chantada AIG

En 2017 firmó por el Córdoba en Segunda, alcanzando con 20 años el fútbol profesional y compartió vestuario con figuras como José Antonio Reyes. No logró asentarse en su primer curso, aunque en el segundo disputó 23 partidos como titular.

Tras salir del Córdoba, en 2019 dio un paso atrás y se unió al Andorra, que ya había sido adquirido por Gerard Piqué. Fue titular en su primera temporada a las órdenes del también barcelonista Gabri, pero la pandemia cortó el curso y, en su segunda campaña en el Principado, perdió protagonismo con Nacho Castro y Eder Sarabia, pese a que el equipo hizo una gran campaña.

En 2021, tras no renovar por el Andorra, regresó a Galicia y firmó por el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo. Volvió a ser un fijo en el lateral derecho. Con 25 años, con más confianza, le llegó de nuevo la oportunidad de regresar a Segunda División, esta vez en el Lugo. Fue titular con los cuatro técnicos del curso. Además, fue en el Anxo Carro donde comenzó a actuar con regularidad como central.

En 2023 recaló en el Huesca y protagonizó su tercera temporada consecutiva con más de 3.000 minutos. Alejado de lesiones y como ejemplo de regularidad, la llegada de Antonio Hidalgo a mitad de curso potenció todavía más su papel. En el verano de 2025 llegaba al Depor, logrando el ascenso a Primera División.

Angeliño ya apuntaba maneras

La historia de Angeliño tiene su origen en las Escolas Luis Calvo de Carballo. Tras su etapa como benjamín, en la que ya apuntaba maneras y exhibía su calidad, llegaba al Deportivo en 2007. Sin embargo, su estancia en la cantera blanquiazul no duró demasiado, ya que una oferta del Manchester City, cuando aún era cadete, lo alejó de A Coruña para poner rumbo a Inglaterra.

Su etapa en Manchester estuvo marcada por las cesiones. Antes de asentarse en la élite, defendió las camisetas del New York City, el Girona, el Mallorca y el Breda neerlandés. En el verano de 2018 regresó a los Países Bajos, esta vez a Eindhoven, para fichar por el PSV mediante un traspaso permanente, aunque el Manchester City se reservó una opción de recompra. Su rendimiento en la Eredivisie fue sobresaliente y, apenas un año después, el conjunto citizen ejecutó dicha cláusula para devolverlo al Etihad Stadium.

El 21 de septiembre de 2019 debutó en la Premier League con el Manchester City. No obstante, nunca consiguió consolidarse en el once de Pep Guardiola y, tras disputar únicamente seis encuentros durante la primera mitad de la temporada, puso rumbo al Leipzig en el mercado invernal. Durante su etapa en el City conquistó dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Angeliño, en su etapa benjamín en Carballo Bergantiños FC

Fue en Alemania donde Angeliño alcanzó el mejor nivel de su carrera. Con la camiseta del Leipzig disputó 100 partidos entre Bundesliga, Europa League y Champions League, firmó 12 goles y repartió nueve asistencias. Además, levantó la Copa de Alemania. Tras completar dos temporadas enteras a gran nivel, cambió de destino, aunque no de país, y en el verano de 2022 recaló cedido en el Hoffenheim.

Después de su paso por el Hoffenheim, abandonó Alemania en 2023 para encadenar dos nuevas cesiones. La primera fue al Galatasaray, donde conquistó la liga turca, y la segunda a la Roma. Su rendimiento en el conjunto italiano convenció a la entidad romana, que ejerció la opción de compra que tenía por el jugador. En la temporada 2024-25 firmó una campaña sobresaliente que le hizo convertirse en un fijo en el once inicial de La Loba. Disputó 51 partidos, anotó cuatro goles y repartió seis asistencias.

Sin embargo, el último curso en Italia fue especialmente complicado para el futbolista de Coristanco. A finales de 2025 sufrió una bronquitis asmática severa con complicaciones médicas que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi seis meses. Esa enfermedad limitó su participación a solo nueve encuentros durante la temporada y, desde el inicio de 2026, apenas ha disputado 56 minutos. En total, Angeliño cierra su etapa en la Roma con 81 partidos, cuatro goles y siete asistencias.

Ahora, el de Coristanco vuelve a casa con la ilusión de recuperar su mejor versión en el club de sus amores, al que siempre soñó con regresar. Con su incorporación, Antonio Hidalgo suma un futbolista experimentado, con capacidad de desborde y un excelente pie izquierdo, completando así el carril zurdo, una demarcación que el Deportivo estaba obligado a reforzar en este mercado de fichajes.