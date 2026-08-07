El Bergan avanza a semifinales de la Copa Federación tras vencer 0-2 al Silva y ahora le espera el Racing Villalbés

Ale Sánchez, extremo del Bergantiños, protege el balón ante la oposición de Iago Castro, lateral derecho del Silva | Carlota Blanco

El Bergantiños avanza a semifinales de la Copa RFEF (fase autonómica), tras ganar este viernes en el campo de Silva por 0-2 en la recta final del encuentro. Ahora, los carballeses visitarán al Racing Villalbés.

Es tiempo de pruebas, por lo que ambos equipos presentaron muchas novedades con respecto a su primer partido oficial, los octavos de final del pasado fin de semana. En el Bergan solo repitieron ante el Silva el zaguero Nacho Pastor, el centrocampista Daniel Onya y el extremo Kelechi con respecto al equipo que se impuso por 1-3 en Elviña al Montañeros.

Simón Lamas ordenó a su equipo en un 4-2-3-1 y quedó patente desde el primer minuto que espoleó a sus pupilos para que salieran activados. El buen inicio visitante obligó al Silva a apretar los dientes. El partido no le iba a esperar, pues enfrente estaba un grupo de futbolistas capaz de jugar rápido y con una inmejorable puesta en escena en el plano físico.

En ese contexto llegó pronto la primera, un saque de esquina en corto del exdeportivista Gandoy que acabó con un disparo con rosca de Ale Sánchez. Solo pudo mirar Minibugy, pero el balón se perdió junto al palo izquierdo. Los locales interpretaron bien la situación y lograron estirarse.

Un poco con viejas recetas, como el saque de banda largo de Moure a la mínima oportunidad. También con otras de nueva creación, pues el fichaje Pablo Mouriño dio aire al equipo, tanto por alto como intentando correr al espacio para después proteger.

El Bergantiños intentaba mantener su movilidad y abrir mucho el campo, pero en el momento de la pausa de hidratación había perdido un poco de empuje. Tras ella, volvió con un par de disparos sin peligro —de Manu Berrocal y Onya—, antes de generar la más clara hasta ese momento.

Kelechu se tomó todo el tiempo necesario para retar a su par por derecha y encontrar el hueco para el pase atrás. Ahí estaba Gandoy, que tiró de primeras y mandó el balón muy cerca del palo derecho. El Silva se había librado un par de veces, pero su primera mitad fue más que correcta.

Cuando podía, buscaba algo en ataque, como en una internada de Parafita que terminó con un disparo forzado a las manos de Carlos García. Los visitantes, más a ráfagas, volvieron a tener una buena en un remate de cabeza de Villaverde. Tras ello, solo quedaba tiempo para una última acción, una falta directa de David Rojo en la que el exguardameta del Arteixo tuvo que volar a la escuadra para evitar que el ‘15’ siguiera de dulce. Cinco días atrás había marcado de esa forma en Ponte dos Brozos.

La segunda mitad arrancó con seis cambios en cada equipo y algo menos de ritmo. También con un Silva que iba a poner las cosas difíciles hasta el final al Bergan. De hecho, tuvo una buena opción en un tiro alto de Nico Mosquera y minutos después fue Mouriño el que cruzó en exceso un disparo desde banda derecha.

Al Bergantiños le costó generar ocasiones durante buena parte del segundo acto. Lo intentó por medio del balón parado, pero ahí se mostró segura la zaga silvista. Mientras tanto, un susto en área propia con una salida de balón de Carlos y un remate de Pachón a las manos de Martín Lagoa.

El acierto quedó reservado para el último cuarto de hora. Fue entonces cuando Pachón prolongó a la perfección un buen centro de Dani Jodar y Danil Ankudinov solo tuvo que meter la pierna en el segundo palo para hacer el 0-1.

Llegaron más cambios en el Silva, entre ellos el de un Brais Lema que regresaba meses después de su rotura de ligamento cruzado anterior. El equipo, ya sin nada que perder, se lanzó a la presión alta para intentar complicar a un Bergan que no se dejó enredar.

Los locales estaban algo desordenados y Daniel Onya vio el hueco para dar un gran pase entre líneas a Pachón, que no perdonó en el mano a mano. Con el partido resuelto, el Silva encontró un larguero en un centro de Naim.

Triunfo de un Bergan que se postula como el favorito, junto al Ourense CF, para ganar la fase autonómica y pelear por la clasificación para la Copa del Rey en la fase nacional.