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Deportes

Héctor Méndez continúa al frente del Basket Xiria 

Octava temporada del técnico en el banquillo carballés

Redacción Carballo
08/08/2026 13:43
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Héctor Méndez, durante la pasada temporada
Raúl López
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La Escola Basket Xiria renueva a Héctor Méndez como entrenador del primer equipo, en la que será la octava temporada del coruñés en el banquillo de los de Carballo. El Xiria mantiene la confianza en el técnico y en el proyecto que tan buenos resultados le están dando, sobre todo tras la  histórica temporada.

Héctor Méndez Vidal (A Coruña, 1984) dirigirá al Xiria en la 12ª temporada del equipo en la 3ªFEB (antigua Liga EBA).  El club carballés comienza así a preparar las renovaciones y fichajes para la temporada 2026-2027, en la que no faltarán los jugadores júnior. En las próximas semanas se irá informando de la confección de la plantilla.

Desde la directiva que preside Primitivo Regueira, en conjunto con el director deportivo, Arturo Ferraces, se ha renovado a Héctor Méndez para dar continuidad al proyecto del Xiria, en el que el entrenador coruñés "es una pieza fundamental de su engranaje", señalan desde el club.

Tras años de dificultades para lograr la permanencia en 3ªFEB, la pasada temporada el  Xiria vio como daba su fruto el trabajo de años anteriores, proclamándose campeón de la Copa Galicia de la categoría y finalizando la liga como segundo clasificado del grupo AB, con 20 victorias y seis derrotas. El equipo jugó así por segunda vez en su historia una fase previa de ascenso. 

Además, el club destaca las facilidades de Héctor Méndez para su renovación y, especialmente, "su compromiso, constancia, trabajo e implicación con la Escola Basket Xiria", lo que ha permitido que las partes llegasen a un rápido acuerdo.

Tra una contrastada experiencia en categorías de formación, Héctor Méndez es entrenador superior desde 2017. 

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