Manu Souto y Sonia Braña se imponen en la distancia larga de la Travesía Illas Sisargas

Manu Souto, cruzando la meta como vencedor absoluto de la travesía Illas Sisargas, en la distancia de 4,2 kilómetros Raúl López Molina

Malpica celebró este domingo una exitosa XVI edición de la travesía a nado Costa Sisargas Duacode, en la que las condiciones fueron inmejorables: mar en calma y mucha claridad. Un total de 170 deportistas procedentes de diferentes clubes y localidades se dieron cita en una prueba de referencia del calendario de aguas abiertas en Galicia, organizada por el Club Hércules Termalia y el Club Travesía Sisargas dentro del circuito Travesía Costa Duacode 2026.

El triunfo en la distancia larga, de 4,2 kilómetros, fue para Manu Souto Ramos, con un tiempo de 54 minutos y 37 segundos. La segunda posición fue para Hugo López Turiño, a apenas siete segundos de distancia del campeón (54:44), en tanto que en tercer lugar quedó Héctor Collazo de Morais, con 55.04. Fue un podio de máxima igualdad.

Podio masculino, marcado por la igualdad Raúl López Molina

Manu Souto se mostraba muy satisfecho al finalizar una carrera que definió como “moi competitiva e con moita táctica”. Los tres primeros clasificados llegaron con opciones de victoria hasta los últimos metros, pero fue Manu Souto el que mejor resolvió. El joven nadador se mostró también muy contento con las condiciones del mar y con la organización de la prueba.

En la categoría femenina el triunfo en la distancia larga fue para Sonia Braña Menéndez, quien dominó la prueba con un tiempo de 1:07:29, seguida de Uxía Martínez García (1:07:57) y Lucía Conejero (1:09:59).

Podio femenino, con la ganadora, Sonia Braña, en medio Raúl López Molina

En cuanto a la distancia corta, de 1,5 kilómetros, la competición masculina también estuvo marcada por la máxima igualdad. Se impuso Manuel López Castro con un tiempo de 17:56, aventajando en tan solo un segundo a Iván Fernández del Vall. El tercer puesto fue para el fisterrán Rubén Baldomar Olleiro, con 18:41,quien se mantiene al frente de la clasificación general del circuito tras la disputa de cuatro pruebas.

Podio masculino de distancia corta, con triunfo de Manuel López Raúl López Molina

En la categoría femenina la mejor fue María González Rodríguez, con 19:05, acompañada en el podio por Zaida Guerra Rodríguez (20:13) e Irene Santomé García (21:21).

Podio femenino de distancia corta, con María González como la mejor Raúl López Molina

Los participantes en la distancia larga partían del puerto a bordo de los pesqueros ‘Pasa Aquí’ y ‘Novo Castelao’, que los trasladaron hasta la Sisarga Grande, desde donde daba inicio la prueba con meta en la playa de Area Maior. Por el contrario, la competición corta tenía como punto de partida y meta el propio arenal.

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, junto a los concejales Noelia Freijeiro y Miguel Ángel Fernández, así como Daniel Gambón, del Club Travesía Sisargas.

En la edición de este año cabe destacar el fuerte incremento de la inscripción femenina, con unas sesenta participantes, la mayoría en la distancia corta. Además, la prueba ha mantenido un año más su carácter solidario y, como novedad, rindió homenaje a las mujeres del mar a través de la Asociación de Redeiras O Fieital.

Reconocimiento a O Fieital Raúl López Molina

La Travesía Costa Sisargas Duacode ha vuelto a demostrar el crecimiento y consolidación de este circuito, que continúa sumando participación y llevando la natación en aguas abiertas a algunos de los enclaves costeros más representativos de Galicia. Con cuatro pruebas ya disputadas, las clasificaciones generales comienzan a definir sus posiciones de cara al tramo final del circuito.

Momento de la entrega de los premios, con las autoridades locales Raúl López Molina

En las distancias largas masculinas, Javier Lameiro Seoane mantiene el liderato con 3.457 puntos, seguido de Guillermo Fernández González, con 3.218 puntos, y Álvaro Maceiras Freire, tercero con 3.209 puntos.

En las distancias largas femeninas, Clara Dopico continúa al frente de la clasificación con 3.695 puntos. Nieves Sánchez, con 3.451 puntos, ocupa la segunda posición, mientras que María Barca Pensado, con 3.134 puntos, es tercera.

Un momento de la prueba disputada en Malpica Raúl López Molina

La clasificación de las distancias cortas masculinas está encabezada por Rubén Baldomar Obelleiro, con 2.014 puntos. Pablo Mera, con 1.893 puntos, ocupa la segunda posición y Óscar Rey Rodríguez, con 1.689 puntos, es tercero.

Por su parte, en las distancias cortas femeninas, Irene Santomé García lidera la clasificación con 1.979 puntos, seguida muy de cerca por Iria Martínez Mantiñán, con 1.961 puntos. La tercera posición es para Mónica Cagiao Seijo, con 1.752 puntos.