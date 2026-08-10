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Deportes

El Bergan juega este miércoles un amistoso en O Ceao ante el Lugo y el viernes afronta en Vilalba la ida de la semifinal copera

Para el partido de vuelta ante el Racing Villalbés no hay fecha todavía

Redacción Carballo
10/08/2026 21:53
Una acción del partido que este miércoles disputaron en O Pote el Racing de Ferrol y el Bergantiños
Imagen del amistoso entre el Racing de Ferrol y el Bergantiños disputado la pasada semana en O Pote
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El Bergantiños retoma este miércoles, día 12 de agosto, la actividad competitiva disputando un nuevo encuentro amistoso. Los carballeses se desplazan hasta el recinto de O Ceao para enfrentarse al CD Lugo en horario matinal (11.30 horas), por lo que ambos planteles podrán disfrutar del esperado acontecimiento de la jornada: el eclipse de sol.

Para los rojillos es el segundo amistoso de la pretemporada, luego del disputado la pasada semana en Maniños ante el Racing de Ferrol (0-0).

Esta semana afrontarán también su tercer compromiso de la fase autonómica de la Copa Federación, concretamente el partido de ida de semifinales en el que van a tener como rival al Villalbés. 

El enfrentamiento copero será un tanto especial para Simón Lamas, técnico de los carballeses que se medirá al equipo de su tierra, en el que se formó como jugador y al que luego entrenó.

Los carballeses aspiran a prolongar su buena racha copera, en la que ya han dejado atrás a equipos como el Atlético Coruña Montañeros y al Silva.

Entre el amistoso del miércoles y la cita de Copa del viernes, los rojillos completarán el jueves la que va a ser única sesión de entrenamiento de la semana ya que tanto el sábado como el domingo el plantel descansará.

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