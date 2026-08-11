Dos medallas para la AD Fogar en el Campeonato Gallego de Triatlón Sprint
Adrián Sancho se hizo con la plata en categoría júnior y el conjunto masculino quedó tercero en la clasificación por equipos
La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con ocho deportistas al Campeonato Gallego de Triatlón en la distancia Sprint, que se disputó el pasado domingo dentro del XXXVII Triatlón do Miño.
La representación de Carballo y Oleiros tuvo una destacada actuación a nivel conjunto. En la clasificación por equipos, el masculino se hizo con el bronce, sólo superado por clubes como Fluvial de Lugo e Inforhouse de Santiago.
A nivel individual, Adrián Sancho acabó 7º en categoría absoluta, además de hacerse con la plata en júnior.
Iago Prada fue 15º absoluto y 5º júnior; Lucas Prada, 21º absoluto y 4º juvenil.
En categoría Sub-23, Álvaro Elizalde fue 7º y Rubén Otero, 8º.
En la prueba de promoción super sprint, los cadetes Álex Yera y Martín Cid, finalizaron en 6º y 7º lugar, respectivamente.