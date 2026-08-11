Dos medallas para la AD Fogar en el Campeonato Gallego de Triatlón Sprint

Adrián Sancho, de la AD Fogar, subido al segundo escalón del podio Cedida

La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con ocho deportistas al Campeonato Gallego de Triatlón en la distancia Sprint, que se disputó el pasado domingo dentro del XXXVII Triatlón do Miño.

La representación de Carballo y Oleiros tuvo una destacada actuación a nivel conjunto. En la clasificación por equipos, el masculino se hizo con el bronce, sólo superado por clubes como Fluvial de Lugo e Inforhouse de Santiago.

A nivel individual, Adrián Sancho acabó 7º en categoría absoluta, además de hacerse con la plata en júnior.

Iago Prada fue 15º absoluto y 5º júnior; Lucas Prada, 21º absoluto y 4º juvenil.

En categoría Sub-23, Álvaro Elizalde fue 7º y Rubén Otero, 8º.

En la prueba de promoción super sprint, los cadetes Álex Yera y Martín Cid, finalizaron en 6º y 7º lugar, respectivamente.