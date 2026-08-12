El Bergantiños cae por un claro 3-0 en el amistoso disputado en O Ceao ante el CD Lugo

Once inicial del Bergantiños en el campo de O Ceao Adri RNX

El Bergantiños cayó derrotado por un claro 3-0 ante el CD Lugo en partido amistoso disputado en la mañana de este miércoles en el recinto de O Ceao.

Los lucenses fueron mejores sobre todo en la segunda mitad. En la primera las fuerzas estuvieron más igualadas y los carballeses dispusieron también de opciones, pero les faltó acierto en la definición.

En esa fase los de Simón Lamas exhibieron algunas de sus señas de identidad, con el intentar salir con el balón controlado.

Sin embargo, una pérdida de Aarón en una de esas salidas desde atrás empezó a inclinar la balanza del lado lucense ya que permitió a Chiqui plantarse solo ante la meta rival y hacer el 1-0 (min. 30) con un remate cruzado, en el que el balón entró tras pegar en el poste.

En los primeros 45 minutos hubo cierto equilibrio y los rojillos también pudieron marcar. Álex Sánchez tuvo un doble remate a bocajarro que obligó al meta lucense a lucirse.

También Jodar dispuso de una remate bastante claro en el segundo palo a la salida de un córner, pero echó el balón fuera.

En este período los lucenses progresaron y crearon bastante peligro por la banda izquierda, aprovechando que Joseda tuvo pocas ayudas.

Tras el descanso y con los cambios, el Lugo se hizo claro dominador.

En el minuto 65 Reniero marcó el primero de su cuenta al aprovechar una colada por banda derecha con centro final hacia atrás, en la que el delantero lucense no tuvo más que empujar el esférico en el área pequeña.

El definitivo 3-0 llegaría cuando el choque tocaba a su fin en una contra.