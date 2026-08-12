El Calvo Xiria Femenino vuelve a los entrenamientos para empezar a preparar la Copa Federación y el torneo de la regularidad

Las jugadoras carballesas iniciaron el pasado lunes los entrenamientos Cedida

El Calvo Xiria Femenino inició este lunes la pretemporada con un plantel que destaca por su juventud y que se marca como objetivo en 1ª Autonómica volver a disputar la Final a 4 de la pasada temporada.

La idea para los responsables del club está clara: consolidar el crecimiento de un equipo muy joven. La media de edad del plantel no llega a 20 años, fruto de un trabajo de cantera sostenido en el tiempo y de la incorporación progresiva de jugadoras que hace poco competían en las categorías inferiores del club.

Mantener la línea ascendente (el año pasado el equipo acabó quinto en la liga, lo que le valió para acceder a la Final a 4) con un grupo tan joven es, precisamente, el reto declarado del curso.

Pero antes del torneo de la regularidad tocará afrontar la Copa Diputación, con una primera eliminatoria que se resolverá en las tres jornadas de septiembre.

El 13 de ese mes las carballesas recibirán al Balonmano Xallas; el día 20 jugarán en la pista del CP Lucense; y el día 27 se medirán en Carballo al Brigantium Nunegal.

Una liga de 10 equipos

En lo tocante a la liga, el sorteo celebrado la pasada semana dejó configurada la 1ª Autonómica Sénior Femenina 2026/2027 con un grupo único de diez equipos: Balonmano Samertolameu, Balonmano Poio Artai, Seguros M Vieito Bm Xallas, Calvo Xiria, Brigantium Nunegal, Club Bm. Abegondo Noroplaza, Liron Store Mareras Bueu Atlético, Indupor Bm. Porriño, SAR Impernoroeste y A.D. Carballal.

El formato es el clásico: todos contra todos a doble vuelta, dieciocho jornadas, y el título para el primer clasificado de la liga regular.

La competición arrancará el 25 de octubre de 2026 y se cierra el 18 de abril de 2027.

Seis meses de calendario para un grupo en el que conviven equipos de toda Galicia. Entre ellos, el Seguros M. Vieito Bm Xallas, el rival comarcal más próximo, y el A.D. Carballal, tercer clasificado de la liga regular y campeón de la Final a 4 de la pasada campaña, al que las jugadoras del Xiria se lo pusieron muy difícil en la fase regular.