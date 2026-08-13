Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Adri Méndez, regresa al Paiosaco y se convierte en su cuarto refuerzo

El central militó la pasada temporada en el Victoria coruñés

Redacción Carballo
13/08/2026 21:20
El defensa central Adri Méndez
El defensa central Adri Méndez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Paiosaco acaba de incorporar al defensa central Adri Méndez, un viejo conocida de la afición verde. El jugador ya defendió los colores del club de la durante la temporada 2024-2025.

Durante esa etapa fue uno de los puntales del equipo, destacando por su solidez defensiva, su compromiso y su capacidad para darlo todo en cada partido, según destacan desde el propio club de la localidad de la feria.

El curso pasado jugó en el Victoria FC.

"Su regreso supone recuperar talento, experiencia y también un compañero muy valorado por toda la familia verde", señala el UD Paiosaco a través de sus redes sociales.

Su fichaje se suma a los del mediocentro Lucas Ferreiro y al de los delanteros Iago Núñez y Sergio Montes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El defensa central Adri Méndez

Adri Méndez, regresa al Paiosaco y se convierte en su cuarto refuerzo
redacción carballo
Cartel del torneo

Este sábado se disputa una nueva edición del Trofeo Concello da Laracha
redacción carballo
Once inicial del Bergantiños en el campo de O Ceao

El Bergan se juega en el campo del Villalbés su pase a la final de la fase autonómica de la Copa Federación
redacción carballo
Daniel Barreiro, Daniel Pérez, Óscar de Prado y Roi Bello durante la presentación de los torneos

Carballo se convierte en capital del ajedrez gallego con trece días de competiciones
redacción carballo