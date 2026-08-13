Adri Méndez, regresa al Paiosaco y se convierte en su cuarto refuerzo

El defensa central Adri Méndez Cedida

El Paiosaco acaba de incorporar al defensa central Adri Méndez, un viejo conocida de la afición verde. El jugador ya defendió los colores del club de la durante la temporada 2024-2025.

Durante esa etapa fue uno de los puntales del equipo, destacando por su solidez defensiva, su compromiso y su capacidad para darlo todo en cada partido, según destacan desde el propio club de la localidad de la feria.

El curso pasado jugó en el Victoria FC.

"Su regreso supone recuperar talento, experiencia y también un compañero muy valorado por toda la familia verde", señala el UD Paiosaco a través de sus redes sociales.

Su fichaje se suma a los del mediocentro Lucas Ferreiro y al de los delanteros Iago Núñez y Sergio Montes.