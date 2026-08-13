Carballo se convierte en capital del ajedrez gallego con trece días de competiciones

Daniel Barreiro, Daniel Pérez, Óscar del Prado y Roi Bello durante la presentación de los torneos Mar Casal

Este sábado comienzan en Carballo trece días consecutivos de protagonismo para el deporte del ajedrez, con competiciones que van desde iniciación y actividades abiertas a todos los públicos hasta partidas de máximo nivel.

La primera cita es este sábado a pie de playa con la I Xornada de Xadrez Eu quero Razo-Baldaio, seguirá del 16 al 21 de agosto con el IV Maxistral Xiria Carballo y se cerrará del 21 al 27 con el Aberto Concello de Carballo Clásico.

Las tres competiciones fueron presentadas este jueves en el transcurso de un acto al que asistieron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; Óscar del Prado, en representación del Club de Xadrez O Toque Xiria Carballo, y el joven ajedrecista Roi Bello, de tan solo 7 años.

Roi Bello asumirá precisamente este sábado un reto poco habitual para un jugador de su edad: disputar una simultánea frente a diez contrincantes al mismo tiempo.

La exhibición de Roi abrirá a las 11.00 horas la I Xornada de Xadrez Eu quero Razo-Baldaio y tendrá también un claro carácter divulgativo y de iniciación, especialmente dirigido a niños y niñas, familias y personas que se acercan por primera vez a este deporte.

Tras la simultánea de Roi Bello, a las 12.00 horas, el maestro FIDE Xulio del Prado, campeón de España sub-18 en 2023, protagonizará una segunda gran simultánea frente a 20 participantes.

Por la tarde se celebrará el I Torneo Eu quero Razo-Baldaio. La presentación será a las 16.15 horas y la primera ronda comenzará a las 16.30.

La competición se disputará mediante sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

El torneo está abierto a todas las personas interesadas, sin necesidad de estar federadas, y la inscripción es gratuita, con un límite de 40 participantes. Puede realizarse en el correo xadrezcarballo@gmail.com o en el número de teléfono 617 234 393.

Habrá trofeos para los tres primeros puestos de la clasificación general, para las categorías sub-14 y sub-10 y también para los mejores participantes locales.

Un Maxistral único en Galicia

El domingo 16, comenzará en la planta alta del mercado municipal el IV Maxistral Xiria Carballo, que se prolongará hasta el viernes 21.

Será una competición cerrada para diez jugadores por invitación, en la que siete aspirantes tratarán de conseguir una norma de Maestro Internacional.

Participarán tres grandes maestros de Bulgaria, Serbia y Armenia y jugadores de Portugal, Cuba y Galicia.

Entre los participantes figuran los grandes maestros Karen Movsziszian, Aleksa Strikovic y Vladimir Petkov, junto a varios maestros FIDE y destacados jugadores gallegos.

Desde O Toque Xiria Carballo destacan que se trata actualmente del único torneo de estas características y de este nivel que se disputa en Galicia.

La competición está patrocinada por la Diputación de A Coruña y cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.

Un Aberto con 5.000 euros en premios

La última de las tres grandes citas será el IX Aberto Concello de Carballo Clásico, que se disputará del 21 al 27 de agosto, también en el mercado municipal.

El torneo se desarrollará a nueve rondas, repartirá 5.000 euros en premios y será valedero para normas de Gran Maestro y Maestro Internacional, así como para ELO FIDE de ajedrez clásico.

Además, será puntuable para el XXXVII Circuito Galego de Xadrez y para el X Circuito Intercomarcal de A Coruña 2026. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 20.

Con estas tres propuestas, Carballo ofrecerá durante trece días una programación que abarca prácticamente todas las vertientes de este deporte: iniciación, exhibición, competición popular, promoción de la cantera y ajedrez de alto nivel.

Presentación

Durante la presentación el alcalde, Daniel Pérez, señaló que esta sucesión de actividades “demostra a capacidade que ten Carballo para acoller propostas deportivas moi diferentes e, neste caso, para combinar a promoción da base cun xadrez de altísimo nivel”.

El regidor destacó también el "traballo extraordinario" del club "para que o xadrez siga medrando no noso concello e para situar Carballo no mapa das grandes competicións”.

El edil Daniel Barreiro, por su parte, incidió en el carácter abierto e intergeneracional de las actividades y en la participación, al mismo tiempo, de grandes maestros y aspirantes a títulos internacionales.

Óscar del Prado puso el acento en el nivel deportivo que se podrá ver durante estos días.