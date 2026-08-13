El Bergan se juega en el campo del Villalbés su pase a la final de la fase autonómica de la Copa Federación

Once inicial del Bergantiños en el amistoso disputado esta semana ante el Lugo Adri RNX

El recinto de A Magdalena acoge en la tarde de este jueves (19.00 horas) el encuentro entre el Racing Villalbés y el Bergantiños, correspondiente a las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación.

El eonjunto anfitrión entró en liza en la anterior ronda de la competición, en la que midió sus fuerzas a otro conjunto de 3ª RFEF como el CD Estradense.

El partido se jugó en A Estrada y el tiempo reglamentario finalizó con empate (1-1), si bien los de Villalba mostraron más acierto desde el punto de penalti (2-4) y se llevaron la eliminatoria.

Menos apuros pasó el Bergantiños, equipo que en cuartos viajó a A Coruña para enfrentarse al Atlético Coruña Montañeros, al que acabaría imponiéndose por 1-3, tantos rojillos anotados por Kelechi, Ale Sánchez y el kazajo Ankudinov.

En la ronda siguiente los jugadores de Simón Lamas volvieron a la capital herculina para jugar contra otro conjunto de Tercera División, un Silva al que apearon de la competición tras derrotarle por 0-2, tantos logrados por Ankudinow y Pachón.

En A Magdalena los rojillos intentarán darle continuidad a la buena línea que llevan en el torneo del KO y, paralelamente, mejorar la imagen del amistoso del pasado miércoles ante un CD Lugo que se impuso por 3-0, en lo que significó la primera derrota carballesa de la pretemporada.

En cualquier caso, el choque de O Ceao no dejó de ser un amistoso más que Lamas aprovechó para hacer nueva probaturas y para seguir avanzando en el proceso de conjunción y adquisición de automatismo de un plantel en el que ha habido hasta diecisiete incorporaciones.

El encuentro ante un rival de 1ª RFEF también servirá para corregir errores como la pérdida de balón que propició el primer gol lucense y para incidir en la necesidad de recuperar la fortaleza defensiva que hasta ese partido había exhibido el equipo.