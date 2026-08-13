Este sábado se disputa una nueva edición del Trofeo Concello da Laracha

Cartel del torneo Cedida

Uno de los clásicos de la pretemporada futbolística en la comarca de Bergantiños se disputa este sábado, día 15 de agosto. Se trata de una nueva edición del Torneo Concello da Laracha.

La cita será como siempre en el Municipal larachés y reunirá a los tres clubes de fútbol del municipio: Xuventude Laracha, Club do Mar y Paiosaco.

El ganador se decidirá por el formato de triangular con enfrentamientos de 45 minutos de duración. A las 18.00 horas empezarán midiendo sus fuerzas los anfitriones del Xuventude Laracha y el Club do Mar de Caión.

Una hora más tarde tendrá lugar el duelo de máximos favoritos entre la UD Paiosaco y el Club do Mar, para finalizar a las 20.00 horas con el choque entre el Xuventude Laracha y el Paiosaco.

Los aficionados podrán acceder al recinto de manera totalmente gratuita.