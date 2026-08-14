Deportes
David Dopico retorna al Club do Mar para reforzar su línea defensiva
Es el quinto refuerzo de los de Caión, que también han perdido a jugadores importantes como Mario Vila y Eloy
David Dopico volverá a defender los colores del Club do Mar luego de la gran temporada realizada en el Órdenes.
El equipo de Caión, que este sábado luchará por hacerse con la nueva edición del Trofeo Concello da Laracha junto aPaiosaco y Xuventude Laracha, le da la bienvenida a casa al jugador en sus redes sociales y destaca que Dopico aportará "guerra, traballo e forza para a nosa zaga".
Es el quinto refuerzo de un Club do Mar que con anterioridad anunció las incorporaciones de Joseba Gómez, Sergio Pose (Montañeros Juvenil), Mario Suárez (Camariñas) e Iván Vázquez 'Ivi' (Victoria FC).