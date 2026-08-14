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Deportes

David Dopico retorna al Club do Mar para reforzar su línea defensiva

Es el quinto refuerzo de los de Caión, que también han perdido a jugadores importantes como Mario Vila y Eloy

Redacción Carballo
14/08/2026 19:22
Cartel con el que el Club do Mar anuncia el retorno de Dopico
Cartel con el que el Club do Mar anuncia el retorno de Dopico
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David Dopico volverá a defender los colores del Club do Mar luego de la gran temporada realizada en el Órdenes.

El equipo de Caión, que este sábado luchará por hacerse con la nueva edición del Trofeo Concello da Laracha junto aPaiosaco y Xuventude Laracha, le da la bienvenida a casa al jugador en sus redes sociales  y destaca que Dopico aportará "guerra, traballo e forza para a nosa zaga".

Es el quinto refuerzo de un Club do Mar que con anterioridad anunció las incorporaciones de Joseba Gómez, Sergio Pose (Montañeros Juvenil), Mario Suárez (Camariñas) e Iván Vázquez 'Ivi' (Victoria FC).

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