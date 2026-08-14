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Deportes

El Bergan golea por 0-8 al Villalbés y ya está en la final de la fase autonómica de la Copa Federación

Álex Pachón yDanil Ankudinov marcaron sendos dobletes

Redacción Carballo
14/08/2026 21:55
Once inicial del Bergantiños en A Magdalena
Once inicial del Bergantiños en A Magdalena
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La semifinal de la fase autonómica de la Copa Federación que disputaron a última hora de la tarde del viernes en A Magdalena el Racing Villalbés y el Bergantiños, tuvo poco historia dada la aplastante superioridad exhibida por el conjunto carballés.

Los de Simón Lamas encarrilaron muy pronto el choque ante un rival superado en todo momento. 

Al descanso se llegó con ventaja visitante por 0-3 y dos nuevos tantos de los rojillos nada más iniciarse la segunda mitad echaron por tierra las pocas esperanzas del conjunto lucense, a cuyos jugadores no les quedó otra que capear el temporal como pudieron y ver con impotencia como la ventaja rojilla seguía aumentando hasta llegar al 0-8 final.

El 0-1 llegó a los 20 minutos tras una buena combinación por la banda derecha del Bergantiños que rubricó Joseba Álvarez con un remate cruzado. 

Apenas cinco minutos después David Iglesias hizo el 0-2 a pase de un Álex Pachón que firmaría el 0-3 en el 44 con un remate de cabeza.

0-3 al descanso

A los 7 minutos de la reanudación un córner lanzado por Koke Saiz acaba en penalti por manos de un defensor, encargándose de su transformación Iago Novo.

Tan solo 3 minutos después llegaría el 0-5 al rematar Pachón un buen centro desde la izquierda de Adri Álvarez.

Con el Bergantiños gustándose, en el 75 Hugo Villaverde puso el 0-6 en el electrónico en un lanzamiento de falta desde el borde del área.

Los carballeses celebrando uno de sus muchos goles
Los carballeses celebrando uno de sus muchos goles
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Los dos últimos tantos de los de Carballo, en los minutos 79 y 89, llevaron la rúbrica del kazajo Danil Ankudinov, que con cuatro dianas es el máximo goleador de la singular pretemporada que lleva el equipo, en la que tan solo ha podido disputar dos amistosos debido a los compromisos coperos.

El próximo será la final autonómica del propio torneo del KO en la que tendrá como rival al Antela o al Boiro, final que se decidirá también a partido único.

Once inicial y cambios

Por lo que respecta a la alineación, en A Magdalena Simón Lamas optó de salida por este once: Alberto Sánchez; Joseba Álvarez, René Pérez, Manu Berrocal, Tomás Fuentes, Daniel Onyia, Iago Novo, Koke Saiz, David Iglesias, Adri Álvarez y Álex Pachón.

En la segunda mitad saltaron al campo Iago Gandoy (por Daniel Onyia, min. 63); Hugo Villaverde (Iago Novo, min. 63); Nacho Pastor (René Pérez, min. 63); Ale Sánchez (Adri Álvarez, min. 63), Danil Ankudinov (Álex Pachón, min. 63), Iago Ínsua (Joseba, min. 75), Uwumiro (Jorge Saiz, min. 75)y Carlos González (David Iglesias, min. 83).

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