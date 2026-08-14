Ocho deportistas de las Escolas Balonmán Xiria han sido convocados por las selecciones gallegas para entrenar esta semana

Las hermanas Lucía y Lorena Ngnipa son dos de las jugadoras carballesas convocadas Raúl López

Un total de ocho deportistas de las Escolas Balonmán Xiria (6 en categoría femenina y 2 en masculina) han sido convocados por las selecciones gallegas para participar en las sesiones de entrenamiento programadas para esta semana.

Es el caso de la infantil Julia Souto García, que se desplazó este viernes a Pontevedra coincidiendo con la disputa del Torneo Internacional Interpontes.

Para este domingo, día 16 de agosto, están citados en el pabellón Pablo Herbello de Bueu los cadetes Sergio Pérez y Brais Sánchez.

Ese mismo día y en el mismo escenario entrenará el combinado gallego juvenil femenino, motivo por el que la Federación Galega ha convocado a cinco jugadoras carballesas: las hermanas Lucía y Lorena Ngnipa, Sofía Rey, Mencía Rodríguez y Natalia Varela.