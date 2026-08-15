Dos llamativas simultáneas sirvieron como aperitivo del I Trofeo de Xadrez Eu Quero Razo

Roi Bello durante la simultánea que protagonizó en Razo Raúl López Medina

Carballo vivirá durante cerca de dos semanas una auténtica maratón de competiciones ajedrecísticas de lo más interesantes.

La colaboración entre el Concello de Carballo y el club O Toque Xiria hizo posible que este sábado se disputase la primera edición del Torneo de Xadrez Eu Quero Razo-Baldaio. Fue en horario de tarde, pero antes se contó con dos interesantes propuestas para ir entrando en materia.

En el propio arenal de Razo el pequeño ajedrecista de O Toque Xiria Roi Bello, de tan solo 7 años, protagonizó una simultánea en la que se enfrentó ni más ni menos que a diez rivales. Con este propuesta se aspiraba a despertar el interés por el deporte del ajedrez entre otros niños y niñas.

La simultánea de Rio Bello tuvo lugar en la propia playa de Razo Raúl López

Tampoco era nada fácil el reto que se propuso Óscar del Prado, que fue campeón de España Sub-18 en 2023 y que ayer protagonizó otra gran simultánea contra un total de 20 jugadores.

El torneo de Razo da paso este domingo al IV Maxistral Xiria Carballo, que se disputará en la planta alta del Mercado Municipal hasta el viernes día 21 de agosto. Se trata de una competición cerrada para diez jugadores por invitación, en la que siete aspirantes tratarán de conseguir una norma de Maestro Internacional.

Participan tres grandes maestros de Bulgaria, Serbia y Armenia, así como jugadores de Portugal, Cuba y Galicia.