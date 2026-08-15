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Deportes

El domingo día 23 se disputará la III Supercopa Concello de Santa Comba

Habrá doble enfrentamiento de séniors y veteranos del Xallas y del Castriz

Redacción Carballo
15/08/2026 20:33
Plantel del Xallas que logró el ascenso a 1ª Autonómica
Plantel del Xallas que logró el ascenso a 1ª Autonómica
Raúl López
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El próximo domingo día 23 de agosto se disputará la tercera edición de la Supercopa Concello de Santa Comba. La competición reunirá a los equipos sénior y veteranos del Xallas y del Castriz, que lucharon por llevarse los trofeos a sus vitrinas.

Empezarán enfrentándose los veteranos, a partir de las 17.00 horas, y dos horas después (19.00) dará comienzo el Xallas-Castriz de categoría sénior masculina. 

El escenario será una vez más el Municipal de Fontenla que a buen seguro registrará una buena entrada para ver en acción a los dos principales equipos del municipio y conocer sus caras nuevas  para la nueva temporada.

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