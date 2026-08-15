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Diario de Ferrol

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Deportes

El gran capitán del Lubiáns, Fabián, deja las pistas tras más de 40 años ligado al club

Desde la entidad resaltan que fue siempre un ejemplo y le agradecen "cada partido, cada entrenameinto, cada charla y cada momento compartido"

Redacción Carballo
15/08/2026 19:41
Fabián en un partido con el Escola Lubiáns
Fabián en un partido con el Escola Lubiáns
Raúl López
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Hace unos días era Manu Ruibal 'Manute' quien anunciaba que dejaba de ser jugador del Calvo Escola Lubiáns y este sábado el club hizo oficial la marcha de otro de sus referentes, Fabián. 

El bravo jugador de 48 años de edad, llevaba más de 40 vinculado a Lubiáns.

Desde el club califican de "momento triste" el de su adiós porque "custa imaxinar un Lubiáns sen el, sen o eterno capitán".

"Dende os primeiros pasos do Lubiáns, foi construíndo a súa historia ao mesmo tempo que construía a do club. Máis de 40 anos compartindo pistas, vestiarios, equipos, compañeiros, vitorias, derrotas, moitas alegrías e tamén uns cantos momentos difíciles. A vida mesma", dicen en las redes sociales los dirigentes de la entidad carballesa.

Añaden más adelante que "non é fácil poñer punto final a unha historia así, porque Fabián non é simplemente un xogador: É o noso capitán; para moitos, un referente; para outros, un compañeiro; para a maioría, un amigo; pero, sobre todo, Fabián é un exemplo. Un exemplo dos valores deportivos e do que é o deporte en equipo".

Le agradecen también que diese la cara por los suyos, que se volcase con sus compañeros y que siempre pusiese por delante el bien del equipo. 

Los dirigentes quieren reconocer también que "quizais nalgún momento o club non estivo á altura do que merecía unha figura coma Fabián, porque o que nos deu durante todos estes anos é difícil de devolver". Por ello finalizan dándole las gracias por cada partido, cada adestramento, cada charla e cada momento compartido"

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