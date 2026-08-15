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Deportes

El Luceros elimina al Xiria de la Copa Galicia después de un partido muy igualado

Los de Cangas sentenciaron (27-24) en los últimos 10 minutos un choque en el que se llegó con empate al descanso (13-13)

Redacción Carballo
15/08/2026 20:06
El carballés Gabriel Castiñeiras es objeto de una falta en el partido ante el Luceros
Imagen del Calvo Xiria-Luceros de la pasada temporada liguera
Raúl López Molina
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Tal y como ocurrió en la temporada anterior, el Automania Luceros pontevedrés eliminó al Calvo Xiria en cuartos de final de la Copa Galicia al imponerse por 27-24 en partido disputado este sábado por la mañana en el pabellón O Gatañal de Cangas.

La eliminatoria estuvo bastante igualada hasta que los locales lo decantaron con su mayor acierto en los últimos 10 minutos. 

En la primera mitad mandaron casi siempre los del Lucero, pero sin poder abrir brecha, al punto de que al descanso se llegó con empate (13-13).

A la vuelta de los vestuarios las cosas siguieron igual de igualadas y con alternativas hasta que se entró en los últimos diez minutos.

Adrián Dubra alineó a los siguientes jugadores: Antonio Mato (1) y Dario Calviño; Gabriel Castiñeirass (1), David García Pichel (6), Manu Negreira, Pablo Veiga (1), Julián García (5), Saúl Fuentefría (2), Chimpo (2), Nico Cancela, Samuel Veiga (1), Julián López (1),  Daniel Periscal (1), Jorge Bouzas (1) y Senén Garea (2). 

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