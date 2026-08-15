El Luceros elimina al Xiria de la Copa Galicia después de un partido muy igualado

Imagen del Calvo Xiria-Luceros de la pasada temporada liguera Raúl López Molina

Tal y como ocurrió en la temporada anterior, el Automania Luceros pontevedrés eliminó al Calvo Xiria en cuartos de final de la Copa Galicia al imponerse por 27-24 en partido disputado este sábado por la mañana en el pabellón O Gatañal de Cangas.

La eliminatoria estuvo bastante igualada hasta que los locales lo decantaron con su mayor acierto en los últimos 10 minutos.

En la primera mitad mandaron casi siempre los del Lucero, pero sin poder abrir brecha, al punto de que al descanso se llegó con empate (13-13).

A la vuelta de los vestuarios las cosas siguieron igual de igualadas y con alternativas hasta que se entró en los últimos diez minutos.

Adrián Dubra alineó a los siguientes jugadores: Antonio Mato (1) y Dario Calviño; Gabriel Castiñeirass (1), David García Pichel (6), Manu Negreira, Pablo Veiga (1), Julián García (5), Saúl Fuentefría (2), Chimpo (2), Nico Cancela, Samuel Veiga (1), Julián López (1), Daniel Periscal (1), Jorge Bouzas (1) y Senén Garea (2).