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Deportes

El Paiosaco se hace con el Trofeo Concello da Laracha de Fútbol

Los de la localidad de la feria se impusieron por 1-0 al Club del Mar y por 2-0 al Xuventude Laracha

Redacción Carballo
15/08/2026 22:18
El Paiosaco, campeón del torneo
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Raúl López
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La Unión Deportiva Paiosaco hizo valer su condición de equipo de superior categoría y se llevó la edición de este año del Trofeo Concello da Laracha jugado este sábado en el Municipal larachés.

El torneo se disputó por el habitual formato de triangular con partidos de 45 minutos de duración. Empezaron enfrentándose el Xuventude Laracha y el Club do Mar, correspondiendo el triunfo a los de Caión por 1-2.

El alcalde, José Manuel López, hizo entrega del trofeo al capitán del Paiosaco
El alcalde, José Manuel López, hizo entrega del trofeo al capitán del Paiosaco
Raúl López

Después llegaría el partido que decidiría la suerte del trofeo al medir sus fuerzas Paiosaco y Club do Mar. Los 45 minutos de juego se resolvieron con un 1-0 a favor de los verdes, tanto marcado por David.

En el último choque midieron sus fuerzas del Xuventude Laracha y el Paiosaco, equipo que acabaría imponiéndose por 0-2, con goles de Aday y Adri Mández.

El edil Alberto Blanco hizo entrega del trofeo a los subcampeones
El edil Alberto Blanco hizo entrega del trofeo a los subcampeones
Raúl López

De esta forma, el Paiosaco fue primero; segundo quedó el conjunto de Caión; y la tercera posición fue para los anfitriones del Xuventude Laracha.

La entrega de trofeos corrió a cargo del alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela; de la edila de Deportes, Patricia Bello; y de José Alberto Blanco Veiga, concejal popular natural de Caión.

La concejala Patricia Bello entregó el trofeo de tercer clasificado al Xuv. Laracha
La concejala Patricia Bello entregó el trofeo de tercer clasificado al Xuv. Laracha
Raúl López
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