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Deportes

El Bergan tendrá como rival al Boiro en la final de la Copa RFEF

El conjunto barbanzano derrotó en la otra semifinal al Antela ourensano por 0-1

Redacción Carballo
16/08/2026 22:28
Aarón Martínez, uno de los nuevos fichajes del Boiro
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El Bergantiño ya tiene rival para la final de la fase autonómica de la Copa Federación. Será el CD Boiro que este domingo se impuso en la otra semifinal al Antela (0-1) en partido disputado en la localidad ourensana de Xinzo de Limia. El único gol del partido lo marcó a los quince minutos de juego Yosi.

Por el momento se desconoce la fecha y el escenario de la finalísima, que se disputará a partido único.

El conjunto barbanzano milita en Tercera División y esta temporada se ha reforzado mucho, al punto de que lleva anunciadas nueve incorporaciones: Pablo Parada, cedido por el Fabril), Mateo Lago (Villalonga), Cambón (Somozas), Aarón Martínez (SD Compostela), Kike Vidal (Somozas), Peque, Breo Sio (Coruxo), Álex Vila (Gondomar) y Óscar González (Almazán),

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