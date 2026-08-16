El Escola Lubiáns inicia la pretemporada con la vista puesta en el 26 de septiembre, día en el que empezará a rodar la bola en la OK Plata

El portero Rodrigo es uno de los cinco refuerzos Cedida

El Calvo Escola Lubiáns comienza este lunes 17 de agosto (Pabellón Carballo Calero, 20.30 horas) una pretemporada que deberá compatibilizar con la Copa Galicia, competición con la que buscará ultimar la puesta a punto de cara al arranque de la OK Liga Plata, previsto para el 26 de septiembre.

En el plantel carballés hay mucha ilusión por volver a competir, por segunda vez en su historia, en Liga Plata, a la que retorna con la ambición de seguir creciendo y consolidarse entre los mejores del hockey nacional.

El plantel ha experimentado una notable renovación con cinco incorporaciones anunciadas hasta el momento: Antón López, Markel Muñoz, Aitor Corcuera, Rodrigo Ruiz y David Sánchez. La presentación de todos ellos se hará este lunes una hora antes de comenzar el primer entrenamientos. Las cinco caras nuevas se suman a un grupo que mantiene parte de la base de la temporada pasada.

La plantilla

El plantel de la temporada 2026-2027 queda conformado por los porteros Ramón Martín y Rodrigo Ruiz; y los jugadores de pista Alejandro Novoa, Gorka Oliveira, Álvaro Trigo, Alejandro Pérez, Antón López, Markel Muñoz, Aitor Corcuera, David Sánchez, Mario Mallo, Manu Cebey y Diego Santiago.

Al frente de todos ellos en calidad de entrenador continúa una temporada más Ramón Canalda, que tendrá Daniel Buño como responsable de la preparación física.

Markel Muñoz cuenta con tan solo 19 años Cedida

Se trata de un plantel joven, con jugadores que deberán conocerse y acoplarse en la pista para que todos acaben encontrando su sitio. El equipo tendrá que dar un paso al frente y demostrar que está preparado para el gran reto que se le viene encima.

Los jugadores más jóvenes están ante una oportunidad única de demostrar que su momento ha llegado. El técnico Ramón Canalda también tiene una ardua tarea por delante, convertir al grupo en un equipo compacto capaz de competir contra los mejores.

Copa Galicia

Para ir cogiendo automatismos y ganando en conjunción de forma progresiva, se va a aprovechar la la Copa Galicia, una nueva competición organizada por la Federación Galega de Patinaxe, en la que van a participar todos los equipos gallegos que compiten en ligas de ámbito nacional.

El Calvo Escola Lubiáns ha quedado encuadrado en el Grupo A, junto a Compañía de María, AC Ordes, Compostela y Liceo.

Cada equipo disputará dos encuentros frente a rivales de su propio grupo. En el caso de Lubiáns, el 5/6 de septiembre se medirá al AC Ordes y el 12/13 de septiembre al Liceo de OK Bronce.

Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a las semifinales. Los vencedores disputarán posteriormente la final de esta primera edición de la Copa Galega.

El torneo del KO servirá para ir moldeando un equipo que comenzará de manera oficial la OK Liga Plata el 26 de septiembre, día en el que se desplazará a Barcelona para enfrentarse al CP Congrés La Sagrera Es Mou.

La presentación ante sus aficionados será el 3 de octubre, día en el que recibirán en el carballo Calero al Club Hockey Olot.