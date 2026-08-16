Los jugadores del Fisterra posando con el IX Trofeo Gasthof Raúl López

El Fisterra se llevó la edición de este año del Trofeo Gasthof al imponerse a los anfitriones del CD Baio en los lanzamientos desde el punto de penalti, luego de que los 90 minutos reglamentarios finalizasen sin que se moviese el 0-0 inicial.

El partido fue presenciado por un buen número de aficionados en el Platas Reinoso y resultó entretenido dado lo incierto del marcador.

Los dos equipos tuvieron ocasiones, aunque los baieses llegaron algo más al área rival

En los lanzamientos desde el punto de penalti, los locales solo acertaron a transformar dos, mientras los fisterrán convirtieron cuatro, con lo que se llevaron el preciado trofeo.

El CD Baio, subcampeón del trofeo Cedida

La siguiente cita de la pretemporada del Baio es el miércoles 19 de agosto, día en el que recibirá al Sofán B. Dos días más tarde será el Bergantiños Juvenil el que visite el Platas Reinoso.