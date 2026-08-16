El Fisterra se hace con el Trofeo Gasthof al derrotar al Baio en los penaltis tras no moverse el 0-0 inicial
Los visitantes marcaron cuatro goles desde los once metros mientras el Baio solo anotó dos
El Fisterra se llevó la edición de este año del Trofeo Gasthof al imponerse a los anfitriones del CD Baio en los lanzamientos desde el punto de penalti, luego de que los 90 minutos reglamentarios finalizasen sin que se moviese el 0-0 inicial.
El partido fue presenciado por un buen número de aficionados en el Platas Reinoso y resultó entretenido dado lo incierto del marcador.
Los dos equipos tuvieron ocasiones, aunque los baieses llegaron algo más al área rival
En los lanzamientos desde el punto de penalti, los locales solo acertaron a transformar dos, mientras los fisterrán convirtieron cuatro, con lo que se llevaron el preciado trofeo.
La siguiente cita de la pretemporada del Baio es el miércoles 19 de agosto, día en el que recibirá al Sofán B. Dos días más tarde será el Bergantiños Juvenil el que visite el Platas Reinoso.