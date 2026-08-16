Los participantes también deberán lidiar con los sustos del "lobo", del que toma su nombre el trail Raúl López

La Asociación Monte Brondo y el Concello de Zas ultiman los últimos detalles de la edición de este año del Trail Nocturno Cova do Lobo, que se va a disputar el sábado día 29 de agosto.

La organización volverá a ofertar los habituales servicios de vestuarios, duchas y avituallamiento, tanto líquido como sólido. Para los participantes será obligado portar una luz frontal y el móvil cargado por si tienen que avisar de cualquier percance o indisposición.

Las modalidades de participación abarcan el habitual trail de 16 kilómetros con 700 metros de desnivel positivo; la andaina, que este año incluirá un recorrido de 11 kilómetros con 400 metros de desnivel; por último, para garantizar el futuro del evento también se volverá disponer de un un pequetrail, dividido en dos categorías distintas: una para niños y niñas de entre 5 y 10 años que deberán completar un itinerario de 750 metros y otra para participantes de entre 11 y 15 años, que deberán completar una distancia de 1,5 kilómetros.

Como ocurre cada año y a fin de sorprender a los habituales de la prueba, que son legión, las organización volverá a introducir cambios en el recorrido tanto de la andaina como del trail.