Simón Lamas: "Nos queda mucho a nivel competitivo y táctico pero estamos en el buen camino"

Simón Lamas, entrenador del Bergantiños, enun prtido de la pasada temporada Raúl López

El Bergantiños jugará la final de la fase autonómica de la Copa Federación después de golear en semifinales al Racing de Villalbés.

Simón Lamas, técnico del conjunto rojillo, califica de "un tanto abultado" el 0-8 con el que se saldó el choque de A Magdalena. "Fue un partido que se abrió rápido y en ese contexto toda cambia", dice, además de incidir en que el rival rotó jugadores y pensó ante todo en la competición liguera, algo que le pareció lógico y normal.

Al técnico lucense le gustó la primera media hora de su equipo: "Estuvimos bien, imponiendo un ritmo alto e intentando jugar por fuera, además, tuvimos el acierto que nos faltó en determinados momentos del amistoso ante el Lugo".

A pesar del 0-8, Lamas se muestra inconformista. "Podemos jugar a un ritmo más alto y realizar 90 minutos más completos, pero me quedo con la intención y la intensidad del equipo y con que alcanzamos la final de la Copa Federación, algo muy importante para el club y para todos nosotros".

Sobre el 3-0 encajado en el amistoso ante el Lugo, en la que fue la primera derrota carballesa de la pretemporada, el técnico entiende que quizás les vino demasiado pronto medirse a un rival de 1ª RFEF dado que queda mucho trabajo todavía por delante dada la gran transformación que ha experimentado la plantilla.

"Tenemos más nivel del que mostramos en O Ceao, pero la derrota debe servirnos como toque de atención para aumentar nuestro nivel de exigencia. Aún nos quedan muchas cosas por trabajar y por ajustar porque estamos empezando a conocernos, pero también es indudable que tenemos que dar más a nivel competitivo y táctico. De todas formas, vamos por el buen camino y lo mejor está siendo la ilusión y la ambición que muestran los jugadores, que pueden ser claves para hacer una buena temporada".

Álex Pachón felicitado por un compañero tras uno de sus goles al VillalbésRRNX RXN

Álex Pachón

De los 8 goles que le marcaron los carballeses al Villalbés, la mitad fueron obra del kazajo Ankudinov y del catalán Álex Pachón, autores de un doblete cada uno.

El delantero catalán destaca la buena actuación de todo el equipo en A Magdalena: "Fue un buen partido de todo el equipo, que supo plasmar en el campo las indicaciones del mister".

Pachón no oculta su ilusión por la final copera y, lógicamente, no se conforma con jugarla: "Vamos a ir a por ella, solo nos vale ganarla".