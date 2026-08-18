Nuevos jugadores del Lubiáns Cedida

El Calvo Escola Lubiáns se prepara para su regreso a la OK Liga Plata. El club inició este lunes los entrenamientos de la pretemporada en el pabellón Carballo Calero, donde aprovechó para presentar sus cinco caras nuevas: Antón López, Markel Muñoz, Aitor Corcuera, Rodrigo Ruiz y David Sánchez.

Los cinco nuevos jugadores se suman a un grupo que mantiene parte de la base de la temporada pasada y que conforman los porteros Ramón Martín y Rodrigo Ruiz y los jugadores de pista Alejandro Novoa, Gorka Oliveira, Álvaro Trigo, Alejandro Pérez, Antón López, Markel Muñoz, Aitor Corcuera, David Sánchez, Mario Mallo, Manu Cebey y Diego Santiago.

Sigue al frente del banquillo Ramón Canalda. Como preparador físico, Daniel Buño, de 7 Metros.

"Será una plantilla más joven, con jugadores que deberán conocerse y adaptarse dentro de la pista para que todos encuentren su sitio y consigamos, poco a poco, esa conexión necesaria entre todos", apuntan desde el club.

"El equipo tendrá que dar un paso al frente y demostrar que está preparado para este gran reto. Es una oportunidad única para aquellos jugadores más jóvenes de demostrar que ha llegado su momento. Sin duda, uno de los grandes objetivos será conseguir que, con el paso de las semanas, este grupo se convierta en un auténtico equipo, capaz de crecer juntos y afrontar con ilusión una temporada en la que queremos demostrar que podemos competir con los mejores", añaden desde el Lubiáns.

"Llegamos a esta temporada con la ilusión de volver a competir, por segunda vez en nuestra historia, en la OK Liga Plata, segunda categoría nacional", afirman desde el Lubiáns. El equipo ya estuvo en Plata en la temporada 2023-2024 y ahora regresa "con la ambición de seguir creciendo y consolidándonos entre los mejores del hockey nacional. Será, sin duda, una temporada histórica para nuestro club", añaden los carballees.

Primera Copa Galega

Como parte de la preparación de la temporada, el Lubiáns participará en la Copa Galega, una nueva competición organizada por la Federación Galega de Patinaxe, que engloba a todos los equipos gallegos que compiten en ligas nacionales. Tras el sorteo, el Lubiáns ha quedado encuadrado en el grupo A, junto a Compañía de María, AC Ordes, Compostela y Liceo.

Cada equipo disputará dos encuentros frente a rivales de su grupo. Los carballeses comenzarán el primer fin de semana de septiembre ante el AC Ordes y se medirán el fin de semana del 12-13 de septiembre al Liceo, de Liga Bronce.

Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a las semifinales y los ganadores disputarán la gran final de esta primera edición de la Copa Galega.

Estos partidos le servirán al Lubiáns para seguir dando forma al equipo, de car al inicio de la liga, el sábado 26 de septiembre. Tocará empezar con un desplazamiento a Barcelona para jugar contra el CP Congrés La Sagrera Es Mou.

La afición carballesa deberá esperar al primer fin de semana de octubre para ver al equipo, en su estreno en el Carballo Calero ante el Sensible Club Hockey Olot, partido previsto para el sábado 3 a las 20:00.