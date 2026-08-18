El piloto carballés Nico García es uno de los pilares de Xallas Motorsport, una nueva escudería de automovilismo virtual

Xalls MotorSport Cedida

Nace Xallas Motorsport, una nueva escudería de automovilismo virtual (simracing) con base en Santa Comba que acaba de profesionalizar su estructura competitiva.

El piloto carballés Nico García es uno de los pilares de este equipo para el histórico debut internacional el próximo 5 de septiembre en las 24 Horas de Le Mans virtuales a través del simulador iRacing.

Detrás del proyecto, liderado por el xalleiro Manuel Muñiz, hay más de tres años de experiencia conjunta y un plantel internacional que incluye pilotos de Galicia, Cantabria e incluso México.

"A partir de octubre iniciaremos retransmisiones diarias en Twitch y YouTube, llevando los nombres de nuestros municipios a pantallas de todo el mundo", apuntan desde la escudería.