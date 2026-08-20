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Deportes

El Bergantiños mantiene abierta su campaña de captación de nuevos socios

El club espera con ganas e ilusión la final de la fase autonómica de la Copa Federación en la que este sábado se mide al Boiro en Noia

Redacción Carballo
20/08/2026 21:30
Once inicial del Bergantiños en A Magdalena
Once inicial del Bergantiños en la semifinal copera que jugó ante el Villalbés (0-8)
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El Bergantiños aspira a seguir creciendo tanto a nivel deportivo como social. Por ello, desde el club hacen un llamamiento a aficionados y emprendedores de Carballo y su comarca para que se animen a pasar por las oficinas de As Eiroas para hacerse socios y participar de cerca en el ilusionante proyecto de este curso.

El club carballés se dispone a afrontar su tercera temporada consecutiva en 2ª RFEF y para ello ha configurado un plantel prácticamente nuevo con el que espera dar muchas alegrías a sus aficionados.

Los nuevos éxitos deportivos pasan en buena medida por hacer de su recinto de As Eiroas un auténtico fortín, para lo que necesita del aliento de sus aficionados. 

"Queremos vervos nas bancadas, sentirvos preto e vivir xuntos cada partido, cada gol e cada alegría", señalan desde el club a través de sus redes sociales. "Nós prometemos deixalo todo para que desfrutedes, para seguir conseguindo éxitos e, sobre todo, para que vos sintades orgullosos do voso equipo".

Las tarifas de las campaña de abonados en curso son las siguientes: protector, 125 euros; general, 110 euros, grada joven (19 a 30 años), 50 euros; jóvenes (13-18), 30 euros; niños y niñas (5-12), 15 euros. 

Final Copa Federación

Por otra parte, los carballeses siguen preparando con toda la ilusión del mundo la gran final de la fase autonómica de la Copa Federación que disputan este sábado en campo Julio Mato de Noia ante el Boiro.

En el cuadro rojillo hay muchas ganas de traerse el trofeo para Carballo y poner así el colofón a una fase autonómica inmaculada en la que fueron eliminando de forma sucesiva a Montañeros, Silva y Racing Villalbés.

Un nuevo triunfo en Noia permitiría a los de Simón Lamas meterse en la fase nacional de la competición y luchar por hacerse con una de las cuatro plazas que dará derecho a participar en la próxima edición de la Copa del Rey.

La final del sábado dará comienzo a las 18.00 horas. Para poder verla en directo los socios de los dos equipos deberán pagar una entrada única de 10 euros.

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