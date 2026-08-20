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Deportes

El campo de Xaviña, en Buño, acoge el próximo sábado el II Triangular Eterno Sorriso 

Además de los anfitriones del Buño SCD, en el torneo participarán el Rosalía de Mera y el SD San Martiño

Redacción Carballo
20/08/2026 16:20
Imagen de un torneo Mostra da Olería disputado en el campo de Xaviña
Imagen de un torneo Mostra da Olería disputado en el campo de Xaviña
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Dentro de los torneos de pretemporada, este próximo fin de semana hay una cita interesanteen el campo de Xaviña, en Buño, por cuanto va a ser escenario de la segunda edición del "Triangular Eterno Sorriso", con el que se recuerda la figura del malogrado ex presidente del club alfarero, Ramón Calvete Gómez.

Además de con el conjunto anfitrión, en el torneo participarán también los coruñeses del Marino de Mera y los cercedenses de la SD San Martiño.

La competición arrancará a las 19,30 horas del sábado día 22 de agosto con el partido de 45 minutos de duración que enfrentará al Buño y al Marino de Mera. A las 20.20 medirán sus fuerzas el Buño y el San Martiño para culminar, a partir de las 21.10 horas, con el choque entre el Rosalía Mera y el San Martiño

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