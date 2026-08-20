El Torneo de Fútbol Concello de Cerceda se amplía con dos nuevas categorías, femenina y veteranos

El torneo se presentó el pasado jueves en la sede consistorial de Cerceda Cedida

El Torneo de Fútbol Concello de Ponteceso contará este año con un formato ampliado, por cuanto contará también con un apartado femenino y otro de veteranos.

La cita comenzará el sábado día 29 de agosto en el complejo deportivo de O Roxo con la disputa de los torneos de categorías masculina y femenina.

La primera de ellas consistirá en el habitual cuadrangular que reúne a los cuatro mejores equipos del municipio: Rodís FC, CCD Queixas, SD San Martiño y Club Atlético Cercedense.

La primera semifinal, a partir de las 16.00 horas, enfrentará al Rodis y al Queixas. La segunda comenzará a las 17.00 y la protagonizarán el San Martiño y el Atl. Cercedense. El partido por el tercer y cuarto puesto está fijado para las 18.00, mientras que la gran final comenzará a las 19.00.

Al término de la misma, alrededor de las 20.00 horas, se jugará el torneo sénior femenino con un único duelo directo que enfrentará al Atl. Cercedense con sus homólogas del Cabana.

Por el torneo de veteranos habrá que esperar hasta el domingo día 30 y consistirán en un triangular que comenzará a las 10.30 horas y en el que participarán San Martiño, Rodís y Atl. Cercedense.

Los tres torneos fueron presentados en un acto celebrado el pasado miércoles en la sede consistorial de Cerceda y al que asistieron la teniente de alcalde, Catrina Queijo; el concejal de Deportes, Óscar Golán; y representantes de los cinco clubes federados del municipio de Cerceda.