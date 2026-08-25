El Castriz se hace con la III Supercopa Concello de Santa Comba

El plantel del Castriz posando con la Copa al término del encuentro Cedida

La SD Castriz dio una doble alegría a sus aficionados el pasado fin de semana al hacerse con la III Supercopa Concello de Santa Comba tanto en categoría sénior como en veteranos, superando en ambos casos al Xallas.

En sénior el conjunto que dirige el carballés Jose Barca se impuso por 2-5 aunque el choque resultó mucho más competido e intenso de lo que parece indicar el marcador.

Para el Castriz marcaron Fabiño y Brais González, ambos por partida doble, mientras que Bryan y Couto hicieron los goles del Xallas.

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, fue el encargado de hacer entrega de los trofeos