Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Castriz se hace con la III Supercopa Concello de Santa Comba

Los rojinegros se impusieron al Xallas tanto en categoría sénior como en veteranos

Redacción Carballo
25/08/2026 21:25
El plantel del Castriz posando con la Copa al término del encuentro
El plantel del Castriz posando con la Copa al término del encuentro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La SD Castriz dio una doble alegría a sus aficionados el pasado fin de semana al hacerse con la III Supercopa Concello de Santa Comba tanto en categoría sénior como en veteranos, superando en ambos casos al Xallas.

En sénior el conjunto que dirige el carballés Jose Barca se impuso por 2-5 aunque el choque resultó mucho más competido e intenso de lo que parece indicar el marcador. 

Para el Castriz marcaron Fabiño y Brais González, ambos por partida doble, mientras que Bryan y Couto hicieron los goles del Xallas.

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, fue el encargado de hacer entrega de los trofeos 

Los veteranos del Castriz y del Xallas posando juntos
Los veteranos del Castriz y del Xallas posando juntos
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El plantel del Castriz posando con la Copa al término del encuentro

El Castriz se hace con la III Supercopa Concello de Santa Comba
redacción carballo
Imagen de archivo de los jugadores del San Ramón celebrando un gol | raúl

Veteranos Caión-San Ramón y Veteranos Paiosaco-Canteras El Pozo, semifinalistas del trofeo de peñas Concello da Laracha
redacción carballo
Los deportistas del CDM Piragüismo Dumbría que participaron en la prueba

Piragüismo Dumbría se impone en la Copa Gallega de Promoción Slalom disputada en el río Xallas
redacción carballo
Bergantiños gana la Copa Federación (2)

El Bergan conocerá este viernes a su rival en los dieciseisavos de la fase nacional de la Copa Federación
Rosa Balsa