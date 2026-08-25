Piragüismo Dumbría se impone en la Copa Gallega de Promoción Slalom disputada en el río Xallas

Los deportistas del CDM Piragüismo Dumbría que participaron en la prueba Cedida

El CDM Piragüismo Dumbría fue el gran vencedor de la Copa Galega de Promoción de Slalom, disputada el pasado sábado en el campo de slalom de O Couquiño, en el río Xallas, en una tarde con mucho público y en la que finalmente el tiempo respetó el desarrollo de la prueba.

El club local dominó la clasificación por equipos con 223 puntos, claramente por delante del Club de Montaña y Piragüismo Quixós, segundo con 185 puntos, y del Club Deportivo Miño-Os Teixugos, tercero con 135.

Además de imponerse por clubes, los dumbrieses obtuvieron resultados destacados a nivel individual. En C1 infantil femenino, Carmen Llaría logró la segunda posición, mientras que Clara Mancebo completó el podio al quedar tercera. Las dos deportistas repitieron actuación en K1 infantil femenino, aunque intercambiando posiciones ya que Clara fue segunda y Carmen tercera.

Otros resultados destacados llegaron en categoría K1 benjamín masculino, donde Mauro Montero Castro fue segundo y Lucas Alves Santiago tercero. También subió al podio Yara Lado Lal como tercera clasificada en K1 alevín femenino.

La competición estuvo marcada por un caudal escaso en la primera manga en el río Xallas, que mejoró de cara a la segunda bajada, permitiendo a los participantes afrontar el tramo en mejores condiciones.

Podio de la competición por clubes, con el Piragüismo Dumbría en lo más alto Cedida

La victoria por clubes conseguida en O Couquiño, junto con los podios individuales alcanzados y la progresión mostrada por los deportistas durante la temporada, permite al CDM Piragüismo Dumbría afrontar el Campeonato gallego con confianza y con la ambición de revalidar el título alcanzado el pasado año.

El club quiere agradecer la colaboración del Concello de Dumbría en la organización de la obra y de Xeal, en este caso por aportar el caudal necesario para que la competición pudiese disputarse en O Couquiño.