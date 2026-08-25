Veteranos Caión-San Ramón y Veteranos Paiosaco-Canteras El Pozo, semifinalistas del trofeo de peñas Concello da Laracha

Imagen de archivo de los jugadores del San Ramón celebrando un gol l Raúl López Molina

El 39º Campeonato de Peñas 'Concello da Laracha' ya tiene semifinalistas una vez completada la ronda de cuartos de final. Veteranos Caión, San Ramón, Veteranos Paiosaco y Canteras El Pozo pelearán por meterse en la gran final del torneo y lo harán el próximo fin de semana.

El Paiosaco Veteranos eliminó en cuartos al San Román con lanzamientos desde el punto de penalti luego de que el tiempo reglamentario finalizase con empate (1-1). Desde los once metros los de Paiosaco anotaron 7 lanzamientos, por los 6 que convirtieron los de San Román.

También acabó en tablas, en este caso con 0-0, el enfrentamiento entre el Soandres Veteranos y Canteras El Pozo. En los penaltis se impusieron los de El Pozo por 4-5.

El Veteranos Caión, por su parte, se impuso por un ajustado 1-2 al Paiosaco SD, mientras que el San Ramón no tuvo compasión del Sporting Bértoa da Laracha, al que goleó por 1-10.

De esta forma, en una de las semifinales medirán sus fuerzas Veteranos Caión y San Ramón Veteranos y los harán este sábado día 29 a las 20.00 horas en A Porta Santa de Paiosaco.

La segunda semifinal tendrá como protagonistas al Veteranos Paiosaco y al Canteras El Pozo, que se enfrentan el domingo a las 11.15 horas en el Municipal de A Laracha.