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Deportes

Daniel Blanco e Iván Blanco, de la AD Fogar, brillan en las citas nacionales de triatlón paralímpico y de triatlón inclusivo

En el Campeonato de España de Triatlón Sprint 2026 celebrado en Mérida, el juvenil Lucas Prada quedó 3º mientras que Adrián Sancho debutó en la máxima categoría con un meritorio 54º puesto

Redacción Carballo
26/08/2026 19:57
Las competiciones nacionales se disputaron el pasado fin de semana en Mérida
Las competiciones nacionales se disputaron el pasado fin de semana en Mérida
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La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con tres deportistas al Campeonato de España de Triatlón Sprint 2026 que se disputó el pasado fin de semana en Mérida.

Andrés Prieto, Adrián Sancho y Lucas Prada fueron los tres deportistas que representaron a la entidad en una de las pruebas más destacadas del calendario nacional y en la que participaron un total de 800 triatletas.

En la prueba élite, la cara fue para Adrián Sancho, que obtuvo el día de su debut en la máxima categoría un meritorio 54º puesto de los 109 deportistas que tomaron la salida, y la cruz para un Andrés Prieto que no pudo terminar al sufrir un esguince de tobillo en el segmento final de la carrera a pie.

En categoría juvenil, Lucas Prada firmó un destacado 21º puesto entre un total de 105 participantes.

En Mérida también se celebró el nacional de Triatlón Paralímpico, en el que los de Carballo y Oleiros estuvieron representados por Daniel Blanco; así como el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo Fundación Sánitas, en el que participaron el propio Daniel Blanco e Iván Blanco. 

Los de Carballo y Oleiros estuvieron a gran nivel, al punto de que Daniel Blanco fue  6º en categoría PTS7 en el nacional paralímpico, además de quedar junto a su compañero Iván Blanco, 11º en el relevo inclusivo. 

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