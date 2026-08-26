Daniel Remuiñán acude al Rallymix de Portas con ilusiones renovadas

Daniel Remuiñán al volante de su vehículo Nacho Carballeira

Daniel Remuiñán vuelve a enfundarse el mono este fin de semana para disputar el Rallymix de Portas.

Tras unas semanas de parón dedicadas a reparar y dejar a punto el Skoda Fabia R5 Evo en el taller, el equipo afronta esta cita con la motivación renovada tras solucionar los imprevistos mecánicos de las últimas pruebas.

Remuiñán llega a Portas con un excelente precedente en la disciplina, tras su brillante actuación en Ribadumia al volante del Peugeot 205 Proto, donde logró la victoria en el Grupo 5 y un cuarto puesto entre los carrozados.

Ahora, de vuelta a los mandos de su vehículo principal, el objetivo en el trazado pontevedrés será comprobar el óptimo rendimiento del vehículo checo, recuperar el ritmo de carrera y pelear en la zona alta de la clasificación.

"Teníamos muchas ganas de volver a subirnos al Skoda después de estas semanas de trabajo intenso en el taller. Nos ha venido muy bien revisar todo al detalle para solucionar las averías y dejar el coche al cien por cien", señala Daniel Remuiñán.

"El Rallymix de Portas es una prueba exigente y divertida. Tras las buenas sensaciones con el 205 en Ribadumia, afrontamos este fin de semana con la idea de confirmar que la mecánica está perfecta, acumular kilómetros y pelear lo más arriba posible. Además, aprovecharemos para preparar el próximo Rallye de Tierra de Galicia, donde queremos pelear frente a los mejores del Campeonato de España", añade el piloto.