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Deportes

Daniel Remuiñán acude al Rallymix de Portas con ilusiones renovadas

El piloto de A Laracha retoma los mandos del Skoda Fabia R5 Evo con la intención de pelear en la zona alta antes del Rallye de Tierra de Galicia

Redacción Carballo
26/08/2026 16:03
Daniel Remuiñán al volante de su vehículo
Daniel Remuiñán al volante de su vehículo
Nacho Carballeira
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Daniel Remuiñán vuelve a enfundarse el mono este fin de semana para disputar el Rallymix de Portas. 

Tras unas semanas de parón dedicadas a reparar y dejar a punto el Skoda Fabia R5 Evo en el taller, el equipo afronta esta cita con la motivación renovada tras solucionar los imprevistos mecánicos de las últimas pruebas. 

Remuiñán llega a Portas con un excelente precedente en la disciplina, tras su brillante actuación en Ribadumia al volante del Peugeot 205 Proto, donde logró la victoria en el Grupo 5 y un cuarto puesto entre los carrozados. 

Ahora, de vuelta a los mandos de su vehículo principal, el objetivo en el trazado pontevedrés será comprobar el óptimo rendimiento del vehículo checo, recuperar el ritmo de carrera y pelear en la zona alta de la clasificación. 

"Teníamos muchas ganas de volver a subirnos al Skoda después de estas semanas de trabajo intenso en el taller. Nos ha venido muy bien revisar todo al detalle para solucionar las averías y dejar el coche al cien por cien", señala Daniel Remuiñán. 

"El Rallymix de Portas es una prueba exigente y divertida. Tras las buenas sensaciones con el 205 en Ribadumia, afrontamos este fin de semana con la idea de confirmar que la mecánica está perfecta, acumular kilómetros y pelear lo más arriba posible. Además, aprovecharemos para preparar el próximo Rallye de Tierra de Galicia, donde queremos pelear frente a los mejores del Campeonato de España", añade el piloto.

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