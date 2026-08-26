El Deportivo abrirá una mesa de diálogo para solucionar la crisis por las medidas de Marathón Inferior
El club hace autocrítica a la hora de comunicar las medidas, pero insiste en que el objetivo es cumplir la normativa y proteger a la entidad y a sus aficionados
El Deportivo ha movido ficha para intentar poner solución a la crisis social que empezó hace más de un mes con el lanzamiento de la nueva campaña de abonos que incluía unas medidas concretas para la grada de Marathón Inferior. José Manuel García, director de Medios y Área Social, compareció acompañado por Santiago Liste, responsable jurídico, y Jesús Blanco, director de Seguridad, para resolver las dudas que pudiera haber y anunciar la creación de una mesa de diálogo con representantes de las Peñas y aficionados de Marathón Inferior con el objetivo de encontrar un punto de encuentro. "A idea é sentarse nunha mesa e levantarnos de alí cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre cumprindo os obxectivos de cumprimento normativo e protexendo a institución e afeccionados".
García quiso comenzar por el detonante. "Gustaríame volver ao pasado durante uns minutos. Ao momento no que lanzamos esas medidas. O clube está obrigado, vouno dicir así de simple, obrigado a garantizar o cumprimento de dúas cousas: un cumprimento normativo, facer todo o posible para que se cumpra e pelexar contra a violencia, o racismo, a xenofobia e o vandalismo. Iso non se discute. E despois está a obriga de protexer. Protexer a institución. Non podemos permitir, como nos pasou nestas tempadas, as sancións económicas que son insostibles. Cruzarse de brazos non é unha opción. E queremos tamén protexer á nosa afección de potenciales sancións como peche de gradas, sectores ou incluso o estadio enteiro. Traballamos para facer o posible e protexelo. Este era o único obxectivo das medidas que tomamos como club e aplican a Marathón Inferior".
Él mismo aclaró que centrar las medidas en esa grada concreta se debe a que las sanciones se concentran en esa zona, al mismo tiempo que Santiago Liste habló de una de las grandes preocupaciones de la afición, las cláusulas que recogen que el Dépor podrá tomar la decisión de disponer del asiento de un abonado según su propio criterio. "Son cláusulas habituales en la gestión de recintos, pero en ningún caso se van a aplicar a mala fe ni sin que haya ninguna motivación detrás". Desde el club insisten en que no se echará a nadie de su asiento de forma arbitraria.
El propio Liste habló sobre las sanciones a las que se enfrenta la entidad herculina y lo que empuja a tomar medidas, precisamente para evitar criminalizar de forma general a la afición. "Estamos justo en el punto contrario. Se trata de poner responsabilidad individual a hechos individuales. La afición es ejemplar, pero estamos en una espiral de sanciones que nos obligan a actuar. Las instituciones nos están instando a actuar. Estamos en el top de Segunda del año pasado. En el top de clubes incumplidores. El nombre del Dépor suena para lo bueno, pero también está sonando por este tipo de cuestiones. Si nosotros no tomamos medidas, el club es sancionado. Tenemos que proteger a la globalidad de la grada. Tenemos pendiente la resolución de un posible cierre parcial".Premura sin líneas rojas
Los representantes del Dépor no quisieron entrar en detalles sobre las cuestiones que se tratarán en la mesa de diálogo que aseguraron se abrirá con la mayor brevedad posible. "O próximo paso é contactar e fixar unha data", apuntó un José Manuel García que no profundizó en detalles como el convenio con la Federación de Peñas, "son asuntos independentes", o la preocupación por la proliferación de zonas VIP en Riazor. "O que buscamos é mellorar en conxunto. Hai un plan de mellora integral que inclúe zonas VIP, pero tamén outras zonas para que a medio prazo todo o estadio sexa mellor que antes. Non imos sacar a ninguén de ningún lado para ter máis zonas VIP, nin tampouco preferimos a un tipo de afeccionado sobre outro. Todos somos deportivistas".
García apuntó que no habrá líneas rojas, "pero sí objetivos", e insistió en la autocrítica por parte del Dépor por no haberse explicado mejor o haberse explicado antes, aunque también apuntó que querían tener toda la información y las impresiones de los seguidores. "Levamos semana tratando de entender, de falar aínda que fora de forma máis individual con todos os deportivistas. Todos merecen ser escoitados e tidos en conta. Haberá deportivistas que estén tristes, defraudados… e outros indiferentes. Tratamos de escoitar e vir aquí cando consideramos que estábamos preparados para facerlo do mellor xeito posible. Por iso agora e non antes".