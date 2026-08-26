La VIII Chalenge Junior Carballo reúne este fin de semana a 120 ciclistas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León

Vanessa Loureiro, Daniel Pérez, Nerea Suárez y Daniel Barreiro durante la presentación de la prueba Cedida

La Challenge Junior Carballo, una de las pruebas de referencia del calendario ciclista tanto gallego como nacional, llega este fin de semana a su octava edición.

La competición que se disputa por carreteras de Carballo y municipios del entorno arranca este viernes y finaliza el domingo, día 30 de agosto.

La organización corre a cargo del Club Ciclista Carballo Vázquez y Reino, contando con la colaboración del Concello de Carballo.

La prueba reunirá a un total de 120 ciclistas pertenecientes a 18 clubes de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Los anfitriones del C.C. Carballo estarán representados por seis corredores.

Entre los inscritos figuran también dos corredoras sub-23, que participarán exclusivamente en la primera etapa, la contrarreloj inaugural del viernes.

El reglamento permite en esta primera jornada, de categoría autonómica, la participación de corredoras júnior, sub-23 y élite, mientras que las dos etapas en línea posteriores son de categoría nacional y están reservadas a la categoría júnior.

Programa

La competición se abrirá este viernes día 28 con una espectacular contrarreloj individual de 3 kilómetros entre Razo y Monte Neme.

La salida estará situada en el paseo de la playa y el primer corredor partirá a las 19.00 horas, con un recorrido ascendente que rematará en el Monte Neme.

El sábado 29 se disputará la etapa más larga, de 107,6 kilómetros. La salida neutralizada está prevista para las 16.30 horas, con un recorrido que incluirá varios pasos por la capital carballesa y que llevará el pelotón por Coristanco, Rus, Agualada, Ardaña y Artes antes del regreso a la meta, situada en la Gran Vía.

La jornada incluye premios de la montaña en Agualada y en A Pifaíña, además de metas volantes en Carballo. En esta etapa se decidirá el Campeonato gallego de carretera 2026.

La Challenge se decidirá el domingo con la etapa Carballo-Pedra do Sal, de alrededor de 95 kilómetros, con salida neutralizada a las 09.30 horas.

El recorrido llevará a los corredores por Malpica, Buño, Razo, Lema, Rebordelos, Pedra do Sal, Imende, Pedrarrubia y Oza, entre otros puntos, antes de la llegada final a Pedra do Sal.

La etapa contará con varios premios de la montaña y metas volantes. La clasificación general de la Challenge se establecerá por la suma de los tiempos de las tres etapas y, además de la clasificación individual, se disputarán los premios de la montaña, metas volantes, mejor júnior de primer año y mejor corredor gallego.

Otro momento de la presentación de la Challenge Junior Cedida

Cinco maillots

La imagen de la Challenge volverá a estar muy ligada a las empresas y entidades que hacen posible la competición.

Además de la colaboración de Gestagua, que se une en esta edición a las empresas patrocinadoras de la prueba, los cinco maillots que distinguirán los líderes de las diferentes clasificaciones cuentan con patrocinadores específicos.

El maillot amarillo (líder de la general) cuenta con el patrocinio del Concello de Carballo; el maillot rojo (premio de la montaña) lo patrocina la Fundación Luis Calvo Sanz; el maillot verde, (metas volantes), NorInver; el maillot azul (mejor júnior de primer año), Garaysa, que también patrocina el premio al mejor equipo de la Challenge; el maillot blanco, (mejor corredor gallego), a cargo de Metalúrgica BB.

Las metas volantes cuentan, asimismo, con el patrocinio de Muebles Luis y Vázquez y Reino. En la etapa del sábado habrá metas volantes patrocinadas por Muebles Luis en los pasos por Carballo, mientras que el domingo la primera de ellas, en la avenida de Razo, estará patrocinada por Vázquez y Reino.

Recuerdo para Manolo Seoane

En la presentación de la prueba participaron el alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro. En representación del club organizador acudieron su presidenta, Vanessa Loureiro, y la directora deportiva del equipo júnior Vázquez y Reino-Carballo, Nerea Suárez.

El concejal de Deportes, Daniel Barreiro agradeció el trabajo que realiza el CC Carballo y destacó que la Challenge "converte Carballo nun referente do ciclismo".

Vanessa Loureiro tuvo palabras de agradecimiento para el apoyo continuado del Concello de Carballo, de las empresas patrocinadoras y colaboradoras y de los servicios de seguridad y emergencias.

El alcalde, Daniel Pérez, aprovechó la presentación para recordar a Manuel Seoane, fallecido hace unos días y estrechamente vinculado al ciclismo carballés: "Esta Challenge vai ter inevitablemente un nome na memoria de todas as persoas que queremos o ciclismo en Carballo: o de Manolo Seoane. Foi unha persoa profundamente ligada ao club, ao ciclismo e ao deporte de base, e deixou unha pegada que seguirá presente durante moito tempo. Nestes días nos que Carballo volve encherse de bicicletas, de equipos e de xente nova que comparte esa paixón polo deporte, é imposible non acordarnos del. Esta edición tamén será, dalgún xeito, unha homenaxe á súa memoria e a tantos anos de dedicación e cariño polo ciclismo carballés", manifestó el regidor.